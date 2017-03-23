Комсомольчанин не успел продать украденный у друга телефон

Он поживился в квартире приятеля после застолья

В Комсомольске-на-Амуре стражи правопорядка раскрыли квартирную кражу. Фигурантом уголовного дела стал 22-летний местный житель, который обчистил дом своего приятеля, когда тот отвлёкся на других гостей.

Обвиняемый распивал спиртное в квартире своего друга. Когда весёлая компания была в другой комнате, злоумышленник похитил имущество хозяина вечеринки: системный блок, телевизор и сотовый телефон. На допросе фигурант пояснил, что цифровую технику он продал, а деньги потратил на личные нужды. Похищенный телефон комсомольчанин не успел сбыть с рук — гаджет изъяли при обыске в квартире подозреваемого.

«В настоящее время уголовное дело, возбуждённое по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», направлено в суд для дальнейшего рассмотрения по существу. Санкция за совершение данного преступления предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет», — уточнили в пресс-службе управления МВД России по Хабаровскому краю.

Правоохранители выяснили, что 22-летний фигурант уже привлекался к уголовной ответственности. До вынесения приговора ему избрали меру пресечения — арест.