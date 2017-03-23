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В Хабаровском крае почти вдвое вырос объём добычи олова: РИА "Восток-Медиа"
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В Хабаровском крае почти вдвое вырос объём добычи олова

В Хабаровском крае почти вдвое вырос объём добычи олова
Эти показатели — результат двухлетней работы
вчера, 09:00
Экономика | Хабаровский край
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Фото: pixabay.com

Горнодобывающая отрасль Хабаровского края оправдала почти 16 миллиардов рублей инвестиций, которые направили на её развитие за два года. В «белом доме» подвели итоги соответствующей программы. Показатели радуют: добыча олова в регионе за прошедшее время выросла почти вдвое, а показатели по золоту и серебру увеличились на 5-20 % в зависимости от месторождения.

По информации, которую предоставил начальник управления недропользования Минприроды Хабаровского края Николай Ищук, вложения позволили приступить к модернизации предприятий отрасли, повысить производительность труда, а также направить дополнительные ресурсы на активную геологоразведку.Так, горно-обогатительный комбинат «Белая Гора» превысил проектную величину по переработке руды более чем на 10 %. АО «Полиметалл» на год раньше запланированного срока ввёл в эксплуатацию новый горно-обогатительный комбинат на месторождении Светлое в Охотском муниципальном районе. На ООО «Амур Золото» восстановили и запустили в работу золотоизвлекательную фабрику «Юбилейная». Стартовало освоение золоторудного месторождения Перевальное в Аяно-Майском муниципальном районе. Запуск горно-обогатительного комбината там запланирован на IV квартал 2017 года.

Таким образом, предусмотренные программой показатели по добыче ценных металлов — золота и серебра — перевыполнили на 5-20 %. Значительное увеличение отметили в объёме полученного олова — почти вдвое за два года. Соответственно, в 2,3 раза возросли поступления в бюджет Хабаровского края: в 2016 году они составили 7,2 миллиарда рублей, что превышает показатели 2014 года больше, чем вдвое.

На повышение эффективности геологоразведочных работ направили ещё три миллиарда рублей. Как сообщает пресс-служба правительства региона, это позволило увеличить обеспеченность отрасли запасами золота с 10 до 34 лет.

 
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