Суд дал условный срок главе Охотского района и сразу амнистировал

В Охотске суд вынес приговор главе района Андрею Васильеву по обвинениям в махинациях при проведении аукционом на выполнение муниципальных контрактов. Это уже второе разбирательство после того, как в августе текущего года Хабаровский краевой суд отменил изначальное обвинительное решение первой инстанции.

Как писало РИА «Восток-Медиа», глава Охотского района стал фигурантов уголовного дела из-за того, что его заподозрили в создании преступной схемы, благодаря которой победу в аукционах по выполнению муниципальных контрактов выиграл приятель его сына.

Глава территории заранее сообщил обоим о потребностях района в технике (экскаватор, трал, тягач, автобусы, легковая машина, лодки с моторами). Чтобы в аукционе не смогли победить другие участники, Андрей Васильев, по версии следствия, ограничил их число, установив жёсткие временные требования. Сообщалось, что он установил 10-дневный срок поставок техники, что правоохранители расценили как злоупотребление полномочиями. Всё это привело к неэффективному использованию бюджетных средств на сумму, превышающую два миллиона рублей.

Охотский районный суд весной этого года признал вину чиновника, однако вышестоящая инстанция в августе приговор отменила. При апелляционном рассмотрении дела судьи отправили его материалы в Охотск на рассмотрение новым составом суда, а обвиняемого оставили под подпиской о невыезде. Повторное разбирательство завершилось 21 декабря.

«Суд приговорил Васильева к 4 годам 6 месяцам лишения свободы и лишил его на 2 года 6 месяцев права занимать должности, в том числе выборные, на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий. Суд счёл возможным применить положения ст. 73 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначенное наказание посчитал условным с испытательным сроком 3 года», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.

При этом Охотский районный суд этим же приговором освободил Андрея Васильева от отбывания наказания в связи с амнистией. По гражданскому иску прокурора суд взыскал с Васильева свыше одного миллиона рублей неэффективно израсходованных бюджетных средств.

Однако такое решение не удовлетворило государственных обвинителей и теперь прокуратура намерена внести апелляционное представление в связи с мягкостью назначенного наказания.