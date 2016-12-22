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Вячеслав Шпорт намерен спасти "Дальспецстрой"

Вячеслав Шпорт намерен спасти "Дальспецстрой"
Совместно с главой компании Юрием Волкодавом он прорабатывает методы её сохранения
сегодня, 18:00
Общество | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

«Дальспецстрой» при Спецстрое России в 2017 году продолжит получать поддержку от правительства Хабаровского края. Как заявил глава региона Вячеслав Шпорт на пресс-конференции по итогам уходящего года, совместно с руководителем компании Юрием Волкодавом он прорабатывает стратегию по спасению предприятия, в том числе из долговой ямы.

«Дальспецстрой», по стечению обстоятельств, на территории края и Дальнего Востока является крупнейшим строительным предприятием. Но он попал в такую сложную ситуацию. У компании большие долги по зарплате. Сотни миллионов. Я с Волкодавом встречаюсь постоянно, мы с ним вырабатываем различные методы, как их спасти. Я встречался лично с Рогозиным, который курирует «Дальспецстрой», просил его поддержать компанию, чтобы они рассчитались с долгами. Я стараюсь всё сделать, чтобы помочь им выжить в этой ситуации, — рассказал журналистам Вячеслав Шпорт. — У них же земель очень много в Хабаровске. То есть мы не можем приступить к строительству на площадках, которые они занимают. Мы сейчас должны эти земли изъять, по идее, и передать другому застройщику. Но они просят слёзно, чтобы мы эту процедуру не начинали, и мы не начинаем. Но просим их: начинайте строительство».

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», «Дальспецстрой» намерен до конца этого года рассчитаться со своими сотрудниками. Также компания планирует до января 2017 года выплатить работникам аванс за декабрь 2016-го. Сумма задолженности по зарплате — только в Хабаровском крае — по данным на ноябрь составляла почти 257 миллионов рублей.

В апреле 2016 года работники, задействованные на стройплощадках ФГУП в Хабаровске, объявили забастовку из-за задержек заработной платы. На тот момент задолженность «Дальспецстроя» в этом направлении превысила отметку в 150 миллионов рублей. Военный прокурор возбудил дело об административном преступлении по статье «Нарушение трудового законодательства». По результатам рассмотрения «Дальспецстрой» оштрафовали, а также вынесли предписание погасить задолженность перед работниками. После этого предприятие перечислило сотрудникам более 94 миллионов рублей. В скором времени работники снова пожаловались на задержку зарплаты. Работающие на отделке квартир в будущей космической столице России — городе Циолковском Амурской области — строители сообщили репортёрам агентства об очередных задержках финансов. Военная прокуратура Восточного военного округа создала консультационные центры по вопросам защиты трудовых прав строителей космодрома Восточный. Они работают в военных прокуратурах ВВО, Хабаровского и Благовещенского гарнизонов, а также в 36-й военной прокуратуре гарнизона.

Позже руководство «Дальспецстроя» договорилось с рабочими космодрома. В конце июля более 200 сотрудников отказались выполнять свои обязанности на объекте. Заместитель руководителя предприятия Арсений Чумаков и представители прокуратуры в этот же день провели встречу с сотрудниками филиала «Дальспецстроя» СДС-731. С коллективом договорились о продолжении работы. В августе 2016 года задолженность по заработной плате на Восточном составила около 106 миллионов рублей. Это в 1,2 раза больше общей суммы долгов всех других предприятий Амурской области перед своими сотрудниками.

Агентство также сообщало, что на главу «Дальспецстроя» заведут дело из-за невыплаты денег рабочим на космодроме Восточный. Вице-премьер Дмитрий Рогозин озвучил, что Юрия Волкодава, после того, как прокуратура закончит проверку предоставленных Рострудом сведений, вполне возможно, ожидает уголовная ответственность.

 
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Комментарии
  • Сова  (сегодня, 21:43 )

    Я не знаю, что будет с Дальспецстроем, но ранее уже озвучили мнение Президента, который якобы сказал, что Спецстрой в России с марта 2017 года - не будет существовать. Не буду про весь Спецстрой, но Дальспецстрой на Дальнем Востоке была единственно реально существующая мощная стройиндустрия. Загубили её моквичи с молчиливого согласия региональных властей ДВ. Препятствовать сообща надо было навязанному извне банкротству Дальспецстроя, в том числе и господину Шпорту, а не ждать отмашек. В итоге, край по существу остался без крупного застройщика, но с пробемами от застройщика-банкрота. Недальновидность и равнодушие менеджеров края привело к тому, что тысячи работников Дальспецстроя остались без работы, а тысячи дольщиков без жилья. Сейчас край без поддержки федерального бюджета ничего не сможет сделать.



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