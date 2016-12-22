Владельцы квартир в хабаровском долгострое ищут богатого инвестора

Пайщики жилищно-строительного кооператива «Время» в Хабаровске доказывают в судах своё право собственности на часть недостроенной недвижимости и на землю. Чтобы доделать два подъезда до плановых десяти этажей, нужно сто миллионов рублей. Таких денег у шестидесяти человек нет, потому они ищут инвестора с большими возможностями.

Дом на улице Биробиджанской начали возводить 19 лет назад, но из запланированных десяти этажей закончили только пять. Столько же раз сменился застройщик — разные юридические лица одного и того же коммерсанта. Счёт судебным заседаниям дольщики уже не ведут. Люди рассчитывали, что трёхподъездную высотку построят за два года, но работы растянулись на девять лет и остановились в 2006 году. Людям, оставшимся без жилья, пришлось из своего же кармана заплатить ещё и за консервацию объекта.

Сейчас бал правит созданный уже не дольщиками, а пайщиками жилищно-строительный кооператив. Он образовался из товарищества собственников жилья, которое создали в 2006 году. Некоторые пайщики яростно защищают застройщика и оправдывают всё проблемами в экономике — кризисами 1998 и 2008 годов.

На месте третьего подъезда жильцы хотят возвести высотную секцию, по соседству с ней — ещё десяток домов. Возведение нового микрорайона ЖСК «Время» потребует два миллиарда 390 миллионов рублей. Теперь пайщики ищут на инвестиционном портале края бизнесмена, который готов вложить эту сумму в долгострой. Но желающих получить лакомый участок земли с таким серьёзным обременением и туманными перспективами не нашлось.

«Разрешение на строительство отсутствует, и, соответственно, строительство данного объекта через ЖСК на сегодняшний день не может осуществляться в принципе. Во-первых, необходима проектная документация, которую, по крайней мере, мы не видели. Во-вторых, в силу его характеристик необходима экспертиза проектной документации и осуществление государственного строительного надзора», — рассказал программе «Вести-Хабаровск» председатель комитета государственного строительного надзора и экспертизы правительства Хабаровского края Олег Сутурин.

Администрация города может расторгнуть договор аренды с управляющими «Временем» и найти нового застройщика, который сможет довести до ума только один дом без миллиардных вложений в другие.