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Хабаровчанина, "обувшего" клиентов почти на три миллиона, ждёт суд: РИА "Восток-Медиа"
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Хабаровчанина, "обувшего" клиентов почти на три миллиона, ждёт суд

Хабаровчанина, "обувшего" клиентов почти на три миллиона, ждёт суд
Злоумышленник предлагал жертвам содействие в юридических вопросах
сегодня, 16:25
Общество | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

В дальневосточной столице в суд направили уголовное дело по факту мошенничества с общим ущербом, превышающим 2,8 миллиона рублей. В совершении преступления обвиняют 24-летнего хабаровчанина, который обманывал своих жертв, предлагая им различные юридические услуги, не имея при этом возможности их оказать. В общей сложности на удочку злоумышленника попались восемь человек.

Стражи правопорядка выяснили, что фигурант предложил свою «помощь» двум хабаровчанкам — он сказал, что окажет им содействие по подбору и приобретению земельных участков и юридическому сопровождению сделок. Злоумышленник апеллировал своими связями в государственных структурах, ответственных за проведение торгов.

«За свои услуги потерпевшие заплатили ему более 220 тысяч рублей. Однако, когда сроки проведения аукционов вышли, а участки хабаровчане так и не получили, злоумышленник перестал выходить на связь. В ходе следствия также установлено, что аукционов на право заключения договора аренды земельных участков не проводилось, решений об их проведении не принималось», — говорится в сообщении пресс-службы управления МВД России по Хабаровскому краю.

Также обвиняемый предлагал услуги по защите интересов осуждённых и подозреваемых в суде и гарантировал положительный результат по делу о лишении родительских прав. За это он получил от своих жертв в общей сложности 2 миллиона 300 тысяч рублей — деньги ему передали четверо жителей дальневосточной столицы. Для убедительности, он показывал им поддельные постановления суда, но при этом даже не пытался выполнить взятые на себя обязательства.

Однако и это ещё не всё. Жертвой злоумышленника стал студент одного из вузов дальневосточной столицы, которому хабаровчанин обещал помочь в сдаче зачётов и экзаменов — учащийся заплатил ему 35 тысяч рублей. Ещё одним потерпевшим стал приятель обвиняемого, у которого он взял автомобиль стоимостью 300 тысяч рублей, пообещав вернуть машину на следующий день. Знакомого он обманул и продал его иномарку.

В ходе расследования полицейские установили, что обвиняемый никогда не числился в реестре адвокатов. Кроме того, в 2012 году он был отчислен со второго курса юридического факультета одного из хабаровских высших учебных заведений. После изучения выявленных фактов правоохранители завели Уголовное дело по статье «Мошенничество». Максимальная санкция за такое преступление предусматривает реальное лишение свободы на срок до десяти лет.  

 
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