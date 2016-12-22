В Хабаровском крае по тревоге подняли расчёты противовоздушной обороны

﻿Тактические учения зенитно-ракетных полков войск противовоздушной обороны Восточного военного округа завершились накануне в Хабаровском крае. В ходе тренировки расчёты комплексов С-300 подняли по тревоге — личный состав совершил марш-бросок c пусковыми установками в район проведения условных залпов. Двигаясь по маршруту, военнослужащие отразили нападение диверсионно-разведывательных групп «противника».

«Личный состав расчётов С-300 выполнил развёртывание пусковых установок, поиск, опознавание, сопровождение и уничтожение воздушных целей, имитирующих авиационный налёт условного противника, электронными пусками ракет», — говорится в сообщении пресс-службы Восточного военного округа.

Всего в этом году соединения и воинские части противовоздушной обороны округа провели больше 60 учений с боевыми пусками ракет. Так, на полигоне «Телемба» в Республике Бурятия впервые опробовали в деле новейшие комплексы Тор-М2У. В ходе тренировки тогда отработали обнаружение, сопровождение и опознавание быстролетящих малоразмерных ракет-мишеней. По воздушным целям сделали несколько пусков.

Кроме того, войска ПВО округа задействовали в комплексных тактико-специальных занятиях на пяти крупных полигонах округа. Кроме «Телембы», это «Успеновский» и «Октябрьский» на Сахалине, а также «Завитинский» в Амурской области и «Сергеевский» в Приморье. В ходе полевых выходов военнослужащие отработали вопросы несения боевого дежурства на зенитно-ракетных комплексах С-300, Тор-М2У, «Бук», «Оса», «Стрела-10» и «Шилка».