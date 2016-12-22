Шпорт: решение по ПОЭЗ "Советская Гавань" было обоснованным

Отказ от программы создания в Советской Гавани портовой особой экономической зоны был обдуманным шагом. Об этом заявил губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт на пресс-конференции, посвящённой итогам работы правительства субъекта в 2016 году.

Вопрос о судьбе прибрежной территории региона, на развитие которой на протяжении десятилетия возлагали надежды и бизнесмены, и местные жители, поступил в видеоформате от журналистки Дины Здориковой. Она поинтересовалась у главы региона, считает ли он по-прежнему Советскую Гавань одной из точек экономического роста в крае, учитывая, что в этом году правительство России досрочно свернуло программу ПОЭЗ, признав её неэффективной. Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», эта участь постигла восемь территорий, две из которых находились на Дальнем Востоке.

Отвечая, губернатор посетовал, что с представителем СМИ нет обратной связи, иначе он спросил бы, знает ли она, кто автор площади Победы, на которой журналист записывала видеообращение.

«Я — автор этой площади, — уточнил Вячеслав Шпорт. — Мы её построили на федеральные деньги, когда я был депутатом Госдумы. Это был мой город — Советская Гавань. И сейчас я также считаю, что это перспективный район, который должен развиваться».

Он отметил, что действительно, на протяжении нескольких лет федеральные и местные власти пытались реализовать проект особых экономических зон. Однако, поскольку он был первым подобным начинанием в России, многое оказалось недоработано, не хватило опыта даже для создания организационных механизмов, не говоря уже о воплощении на местах.

«В это время вышел закон о создании территорий опережающего развития, тут также я выступал с этим предложением. Чтобы ПОЭЗ «не путалась под ногами», мы внесли предложение снять с нас обязанность создания особой портовой зоны, и теперь мы создаём там свободный порт, который уже заявлен и поддержан правительством Российской Федерации. Порт также будет пользоваться преференциями — действующими реалиями, а не мифическими, которые раньше были предложены. Я считаю, что это даст толчок развитию Советско-Гаванского и Ванинского транспортных узлов. Вопрос это решённый, а решение это было осознанным для того, чтобы мы могли уже сегодня работать на этой территории с преференциями, которые даёт нам закон», — поделился Вячеслав Шпорт.