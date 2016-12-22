Шпорт признал вину мэрии Хабаровска в отказе инвесторов от аквапарка

Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт признал вину муниципалитета в том, что местные и южнокорейские инвесторы отказались от строительства аквапарка в краевом центре. Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», мэр города Александр Соколов раскритиковал проект бизнесменов и попросил их сократить торговые площади. Центр планировали возвести в Индустриальном районе Хабаровска. Там хотели открыть комплекс с детским бассейном, тремя саунами, больше чем десятью горками различной геометрии и высоты. В аквапарке, по задумке авторов проекта, должны были появиться также массажный салон, кафе и водный бар, светомузыкальные фонтаны и смотровая площадка с видом на Амур.

«Мы разбираемся с этой ситуацией. Там не так всё просто. Но вопросы с инвесторами в регионах возникают по несколько раз. Люди невнимательно читают законы, поэтому, когда начинают оформлять документы — возникают вопросы. Когда они до меня доходят, я лично с инвесторами встречаюсь. И в этой ситуации надо было пригласить инвесторов и не расходиться, пока не был бы решён этот вопрос. Вот это правильный подход», — объяснил Вячеслав Шпорт на пресс-конференции по итогам уходящего года.

Ранее агентство сообщало, что губернатор поручил Главному контрольному управлению правительства края проверить, как муниципальные власти работают с инвесторами, и выяснить, почему потенциальным резидентам отказывают в выдаче исходно-разрешительной документации, которая нужна для реализации крупных проектов. Это произошло после того, как полпред в ДФО Юрий Трутнев во время визита в регион заинтересовался причинами подобных отказов.

«Вина муниципалитета есть. Был представлен проект, на него были выданы замечания. Есть границы, они обозначены неверно. Мэр города опытный, хорошо работает с инвестпроектами, но вот такой неприятный момент случился. Будем разбираться», — подчеркнул Вячеслав Шпорт.