Развивать Комсомольск быстрее мешают бюджетные препоны

В ходе итоговой пресс-конференции, которая в эти минуты проходит в Тихоокеанском государственном университете, губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт обозначил причины нарушений в графике развития Комсомольска-на-Амуре. Отвечая на вопрос одного из представителей СМИ, глава региона отметил, что работу правительства в этом направлении существенно осложнил протокол утверждения федерального и краевого бюджетов.

«Я не помню ни одной региональной программы, которая финансировалась бы с первых шагов, особенно если её принимают при уже утверждённом бюджете. Сложно его переформировать посреди года и поменять. Если бы была возможность у государства привлечь дополнительные средства из каких-то источников, которых нет, было бы проще. Но мы стоим на том, что заявленные президентом обязательства — и те, что были озвучены в «майских указах», и те, что прозвучали в послании, — должны исполняться, — прокомментировал Вячеслав Шпорт.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» неоднократно писало о том, что Комсомольск получил статус третьего промышленного центра на Дальнем Востоке по поручению главы государства Владимира Путина. В соответствии с распоряжением, которое подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, на развитие города направят 50 миллиардов рублей из федерального бюджета. В план комплексного развития Комсомольска-на-Амуре на 2016 год заложили финансирование 15 объектов. По пять из них будут спонсировать за счёт средств федерального бюджета, энергетических компаний и консолидированного бюджета Хабаровского края. Один из их числа, по словам губернатора, завершат ещё до Нового года.

«Мы в этом году сдаём один объект по программе «Чистая вода» — это проект по обезжелезиванию и деманганации подземных вод. Сейчас там уже заканчиваются работы. Денег на него не было ни у нас, ни в федеральном бюджете. Но в конце лета мы, при поддержке полномочного представителя президента России на Дальнем Востоке Юрия Трутнева, добились денег у Минфина. Это было сложно, но мы это сделали. И вот, уже к концу года закончим. У жителей Комсомольска будет чистая вода. На следующий год запланировано закончить ещё десять объектов, так что будем работать», — резюмировал глава региона.

Агентство сообщало, что на проведение работ по строительству нового комплекса очистки воды уже направили 130 миллионов рублей. Однако для завершения проекта не хватало ещё 70 миллионов. Специалисты министерства экономического развития Хабаровского края предложили перераспределить финансирование на остальных объектах, включённых в план развития Комсомольска, чтобы выделить эту сумму на возведение всех запланированных сооружений на Амурском водозаборе.