У губернатора Хабаровского края появился новый заместитель

Правительство Хабаровского края пополнилось ещё одним зампредом. Пост заместителя губернатора региона Вячеслава Шпорта занял генерал-лейтенант Сергей Гончар.

«Сергей Гончар действительно назначен заместителем губернатора. Решение об этом глава региона принял в понедельник, 19 декабря. Однако пока неизвестно, какое направление он будет курировать», — сообщили корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» в пресс-службе краевого правительства.

Ранее Сергей Гончар был командующим Восточного регионального командования внутренних войск МВД России, которое с недавнего времени называется Национальной гвардией Российской Федерации. На эту должность в январе 2012 года его назначил президент России. До приезда в Хабаровск Гончар руководил Санкт-Петербургским военным институтом внутренних войск МВД России. В дальневосточной столице он заменил генерал-лейтенанта Виктора Стригунова.

Это не первая кадровая перестановка, произошедшая в правительстве края на этой неделе. РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что министр культуры региона Наталья Якутина стала уполномоченным по «дальневосточному гектару». Кто займёт её место в кресле министра культуры, пока неизвестно.