Шпорт: в Хабаровском крае социальные обязательства выполнены на 100 %

В дальневосточной столице в Тихоокеанском государственном университете в эти минуты началась пресс-конференция губернатора Хабаровского края Вячеслава Шпорта по итогам уходящего 2016 года. Глава региона обсудит с журналистами изменения, которые коснулись разных сфер жизни, и наметит планы на следующий год.

«Мы уже сегодня можем сказать, что все социальные обязательства по 2016 году, взятые правительством Хабаровского края, выполнили в полном объёме. У нас социально ориентированный бюджет, у нас более 580 тысяч жителей края получают те или иные льготы», — сказал губернатор, отметив, что этого удалось достичь, несмотря на сложные экономические условия в стране.

Губернатор ответит на вопросы, связанные с социально-экономическим развитием, созданием ТОРов, поддержкой региона из государственного бюджета. Вячеслав Шпорт также озвучит направления, которым правительство уделит особое внимание в 2017 году.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», в крае в 2017 году расширится площадь особо охраняемых природных территорий. Такое решение приняли участники заседания рабочей группы по проведению Года экологии в регионе, которое прошло в краевом правительстве. Этот вопрос также планируют затронуть в ходе пресс-конференции.