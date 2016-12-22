Хабаровчанам предложили украсить дворовые ёлки игрушками из мусора

Жители Хабаровского края могут побороться за призы всероссийского конкурса «Новый год в чистом дворе», который организовало федеральное министерство строительства. Чтобы заявить о себе, нужно изготовить игрушку из вещей, которые собирались выбросить, указать на ней номер квартиры, и повесить на праздничную ёлку, установленную во дворе дома управляющей компанией.

Как рассказала корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» представительница краевого министерства жилищно-коммунального хозяйства Анастасия Хрустовская, этот конкурс в России проводится впервые. Его главная его идея — объединить жителей многоквартирных домов в подготовке к Новому году и обратить внимание людей на экологические проблемы.

Заявки на участие в конкурсе должны отправить управляющие компании. Для этого их представители должны сделать фотографии самодельных игрушек, наряженной ёлки, процесса её украшения и сам дворовый праздник. На основе получившихся снимков жюри выставит свои оценки и выберет лучших по России. Итоги обещают подвести до 31 января 2017 года.

Жюри оценит ёлку и новогоднюю игрушку по нескольким критериям: оригинальность, использование материалов, качество выполненных работ, а также степень вовлечения соседей. С положением о данном конкурсе и формой заявки на участие можно ознакомиться на официальном сайте министерства жилищно-коммунального хозяйства Хабаровского края: www.gkh27.ru.