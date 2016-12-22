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"Дальспецстрой" обещал выплатить долги по зарплате до конца 2016 года: РИА "Восток-Медиа"
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"Дальспецстрой" обещал выплатить долги по зарплате до конца 2016 года

"Дальспецстрой" обещал выплатить долги по зарплате до конца 2016 года
Только рабочим в Хабаровском крае компания должна 257 миллионов рублей
сегодня, 10:30
Общество | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

«Дальспецстрой» при Спецстрое России, который является подрядчиком строительства космодрома Восточный и одним из крупных должников по зарплате на Дальнем Востоке, намерен до конца этого года рассчитаться со своими сотрудниками. Также компания планирует до января 2017 года выплатить работникам аванс за декабрь 2016 года.

«В настоящий момент в полном объёме изысканы необходимые денежные средства, ведётся согласовательная работа с федеральным казначейством. Погашение частичной задолженности по заработной плате перед сотрудниками «Дальспецстроя» планируется осуществить до конца года», — сообщили агентству «Интерфакс — Дальний Восток» в пресс-службе компании.

Сумма задолженности по зарплате только в Хабаровском крае по данным на ноябрь составляла почти 257 миллионов рублей. Эту цифру озвучили участники совещания в краевом правительстве по вопросу снижения зарплатных долгов. В Приамурье, по данным Росстата, в ноябре долги составили 147 миллионов рублей.

«С начала 2016 года все работники получают полагающуюся заработную плату, хоть и с задержками. Важно понять, что существует лишь частичная невыплата заработной платы перед сотрудниками предприятия. Это означает, что сотрудники получают 50, 60, 70 процентов от заработной платы, всё нужно рассматривать в индивидуальном порядке», — отметили в «Дальспецстрое».

В компании также заверили, что предприятие пытается взыскать с недобросовестных субподрядчиков почти восемь миллиардов рублей. Исковые требования на эту сумму уже удовлетворил суд.

«Сейчас предприятие придерживается плана финансового оздоровления на период до конца 2018 года. Благодаря предпринятым мерам убыток предприятия за 2015 год снижен в 2,5 раза, обеспечена прибыльность «Дальспецстроя» в 2016 году — три квартала закрыты с прибылью. По итогам 2016 года также ожидается прибыль», — отметили в пресс-службе.

Сейчас «Дальспецстрой» находится в режиме жёсткого финансового контроля — все расчёты происходят через переводы на счета казначейства или на спецсчета в рамках реализации гособоронзаказа.

РИА «Восток-Медиа» писало, что в апреле 2016 года работники, задействованные на стройплощадках ФГУП в Хабаровске, объявили забастовку из-за задержек заработной платы. На тот момент задолженность «Дальспецстроя» в этом направлении превысила отметку в 150 миллионов рублей. Военный прокурор возбудил дело об административном преступлении по статье «Нарушение трудового законодательства». По результатам рассмотрения «Дальспецстрой» оштрафовали, а также вынесли предписание погасить задолженность перед работниками. После этого предприятие перечислило сотрудникам более 94 миллионов рублей. В скором времени работники снова пожаловались на задержку зарплаты. Работающие на отделке квартир в будущей космической столице России — городе Циолковском Амурской области — строители сообщили репортёрам агентства об очередных задержках финансов. Военная прокуратура Восточного военного округа создала консультационные центры по вопросам защиты трудовых прав строителей космодрома Восточный. Они работают в военных прокуратурах ВВО, Хабаровского и Благовещенского гарнизонов, а также в 36-й военной прокуратуре гарнизона.

Позже руководство «Дальспецстроя» договорилось с рабочими космодрома. В конце июля более 200 сотрудников отказались выполнять свои обязанности на объекте. Заместитель руководителя предприятия Арсений Чумаков и представители прокуратуры в этот же день провели встречу с сотрудниками филиала «Дальспецстроя» СДС-731. С коллективом договорились о продолжении работы. В августе 2016 года задолженность по заработной плате на Восточном составила около 106 миллионов рублей. Это в 1,2 раза больше общей суммы долгов всех других предприятий Амурской области перед своими сотрудниками.

Агентство также сообщало, что на главу «Дальспецстроя» заведут дело из-за невыплаты денег рабочим на космодроме Восточный. Вице-премьер Дмитрий Рогозин озвучил, что Юрия Волкодава, после того, как прокуратура закончит проверку предоставленных Рострудом сведений, вполне возможно, ожидает уголовная ответственность.

 
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