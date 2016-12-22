На комсомольском авиазаводе внедрили новую технологию

Новую технологию успешно внедрили на Комсомольском авиастроительном заводе — благодаря ей российские самолёты стали надёжнее, а сам процесс производства упростился. На предприятии отказались от сварки трубопроводов истребителей, которые раньше собирали из множества деталей, в пользу устройства, делающего «магистрали» боевых машин практически в один приём. Усилием, тысячекратно превышающим человеческое, этот станок создает причудливые изгибы труб, формируя «кровеносную систему» воздушного судна.

«Не всегда сварка помогает — остаются точки, а точка может стать фатальной. Тем более в таком деле: мы строим самолёты, а это — жизни людей», — рассказал корреспонденту телеканала «Вести-Хабаровск» оператор станков с программным управлением Константин Васильев.

Технологию цельнотянутых трубопроводов уже используют в производстве истребителя Су-35, перспективного комплекса пятого поколения Т-50 и частей для гражданских лайнеров «Суперджет 100». Её разработал молодой учёный, заводчанин Иван Кремза. Ранее ничего подобного в авиации не применяли. Станок может работать по девяти осям, каждую из которых можно тонко отрегулировать под нужную задачу. Также на устройстве можно контролировать усилие и давление. Разработку поддержали в «Сухом» и Национальном институте авиационных технологий и уже внедрили на производстве.

«Показывать свои наработки, свои идеи, внедрять их в производство, и получать от этого и моральное удовлетворение от того, что вот сейчас на самолётах наша технология применяется. Но и какое-то материальное поощрение должно быть, я считаю, что это очень важно», — отметил заместитель главного технолога — начальник отдела штамповочно-заготовительных работ Иван Кремза.

Модернизация оборонных предприятий проводится как за счёт денег самих заводов, так и с помощью федеральных целевых программ, где науке отведена особая роль. Внедрение инновационных изобретений на производстве поставили на поток.

«Проектов таких много, и механообрабатывающее производство, и агрегатно-сборочное — автоматические клепальные станки, склейка везде. За каждым процессом стоит человек, инициатор этого дела», — поделился начальник управления инвестиций и развития Станислав Бабаков.

Благодаря новаторской деятельности на Комсомольском-на-Амуре авиастроительном заводе недавно переоборудовали цех, где в огромных ваннах трубопроводные системы воздушных машин проходят завершающую стадию подготовки: травление, обезжиривание и кислотное осветление. Опасные химические процессы теперь протекают автоматически, в закрытых резервуарах. Уже готовые элементы конструкции поступают на следующий этап, где становятся частью будущего самолёта.

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