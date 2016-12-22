В Хабаровском крае все службы готовы к эпидемии гриппа

В Хабаровском крае немного раньше обычного начал циркулировать вирус гриппа. Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», в регионе, по результатам лабораторных исследований, отмечается 44 случая заболевания. На прошлой неделе их было практически в два раза меньше.

«У нас идёт подъём заболеваемости преимущественно ОРВИ, количество заболевших гриппом пока не превышает эпидемиологический порог. У нас в крае, в принципе, практически ежегодно в этих числах начинается подъём. В этом году несколько ранее, чем в прошлом, началась циркуляция вируса, — рассказала корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» начальник отдела эпидемиологического надзора регионального Роспотребнадзора Татьяна Каравянская. — Но в крае в этом году очень высокий уровень иммунизации. В принципе, все службы готовы к росту заболеваемости».

По её словам, в детских садах, школах, вузах и офисах необходимо проветривать помещения, проводить влажную уборку и не допускать до коллектива людей с признаками болезни, чтобы не провоцировать распространение вируса. В медицинских учреждениях региона ввели масочный режим. Ранее агентство сообщало, что тканевую защиту выдают всем посетителям. Директор городской больницы № 16 рассказал, что такое решение приняли на селекторном совещании в управлении Роспотребнадзора по Хабаровскому краю.