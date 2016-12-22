Андрей Мартемьянов: по самоотдаче к "Амуру" у меня претензий нет

После пятого поражения подряд и. о. главного тренера хабаровского хоккейного клуба «Амур» Андрей Мартемьянов заявил, что у него практически нет претензий по самоотдаче к трём пятёркам. По его мнению, «тиграм» просто не хватило сил и свежести для победы.

«Были технические ошибки, эмоции перехлёстывали. В первом периоде — грубейшие ошибки у молодых защитников и у нападающих. Но это можно понять — ребята вышли заряженные, всё-таки за шесть очков была борьба, за место под солнцем. Немножко не справились: второй период, конечно, мы проиграли», — рассказал Андрей Мартемьянов.

Он отметил, что в третьем периоде «тигры» перехватили инициативу, но забить так и не смогли. По словам и. о. главного тренера, его подопечным не хватает сил и свежести. Бедой команды он назвал вторые периоды в матчах.

«Впереди выезд, рук мы не вешаем, будем биться до конца. Это позиция всего тренерского штаба и команды. Кто будет биться за клуб, тот и будет в составе. Кто не хочет или не может по каким-то причинам — из состава будет выпадать», — заявил Андрей Мартемьянов.

Новый наставник дал отдохнуть финскому вратарю Юхе Метсоле и оставил за бортом братьев Ушениных. Этот ход специалист объяснил тем, что нападающие не отдаются игре. Есть у тренера и большие претензии к Теему Рамстедту.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», «Амур» проиграл последний домашний матч года. «Тигры» уступили ханты-мансийской «Югре» со счётом 1:3, потеряли важные очки и опустились на 14-ю строчку в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Следующий матч хабаровчане проведут 24 декабря с пекинской командой «Куньлунь Ред Стар».