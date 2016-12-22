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В Хабаровске энергетики первыми отметят свой профессиональный праздник: РИА "Восток-Медиа"
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В Хабаровске энергетики первыми отметят свой профессиональный праздник

В Хабаровске энергетики первыми отметят свой профессиональный праздник
Кроме этого, сегодня день рождения Пенсионного фонда России
сегодня, 09:05
Общество | Хабаровский край
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Фото: pixabay.com

Сегодня, 22 декабря, все работники промышленности, охватывающей выработку, передачу и сбыт потребителям электрической и тепловой энергии, отмечают свой профессиональный праздник. В России с 1966 года сегодняшняя дата обозначена в календаре как День энергетика.


 

В ряде стран постсоветского пространства и в некоторых организациях дату празднования перенесли на третье воскресенье декабря. Однако в современной России его до сих пор отмечают 22 декабря, вне зависимости от того, на какой день недели он приходится. День энергетика — это праздник всех тех, кто когда-либо был причастен к созданию и обслуживанию энергетических систем. Это также праздник тех, кто и сегодня остается на ответственном посту работника энергетической отрасли.

Ещё одна дата, которую сегодня отметят сотрудники отделений Пенсионного фонда России, — день рождения этой организации. Крупнейшая федеральная система, оказывающая услуги в сфере социального обеспечения граждан, сегодня празднует 26 лет существования. Именно 22 декабря 1990 года, в связи с происходящими в России изменениями в политической и социально-экономической сферах, для государственного управления финансами пенсионной системы страны и был учреждён данный Фонд.


 

Решение проблем в пенсионной сфере в 90-е годы XX века вылилось в крупную реформу, в результате которой появилась система персонифицированного учёта и новый принцип формирования пенсионных накоплений. Среди последних веяний в пенсионной сфере стало то, что на размер выплат влияют три основных фактора: размер заработной платы, возраст выхода на пенсию, а также продолжительность стажа.

 
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