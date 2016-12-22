В четверг в Хабаровске изменился ветер

В дальневосточной столице сегодня, 22 декабря, переменная облачность. В течение всего дня специалисты Дальневосточного УГМС не прогнозируют осадков.

Температура воздуха в утренние часы составит -22…-19 градусов по Цельсию. После обеда столбик термометра покажет отметку в -14…-12 градусов.

В Хабаровске изменилось направление ветра – воздушные массы движутся с севера со скоростью 5-7 метров в секунду. Временами возможны порывы до 10 метров в секунду.

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