Сотрудники МЧС в Хабаровске стали плотнее работать с газовиками

Теперь они инструктируют не только жителей, но и тех, кто обслуживает дома

Сотрудники МЧС в Хабаровском крае стали чаще проводить инструктажи и рейды, направленные на предотвращение происшествий, вызванных неправильным использованием газового оборудования. Об этом накануне, 21 декабря, на пресс-конференции рассказал заместитель начальника управления надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю Николай Гасендыч.

«В настоящее время у нас очень плотно налажена работа с газовой службой. То есть силами Государственного пожарного надзора, сотрудники которого есть в каждом муниципальном образовании на территории края, проводим рейдовые мероприятия. К ним привлекается газовая служба. У нас есть перечень объектов — домов, которые газифицированы. Отдельно существует реестр неблагонадёжных граждан, которые проживают в таких домах, но состоят на определённых учётах либо престарелые. В ходе рейда мы смотрим их дома с точки зрения пожарной безопасности, а газовая служба — с точки зрения соблюдения норм содержания газового оборудования», — сообщил он.

Во время таких рейдов проверяющие проводят инструктажи о мерах безопасности, вручают специальные памятки. Главная цель таких мер — не допустить повторения взрывов бытового газа в жилых домах, которые зачастую приводят к человеческим жертвам. Последняя серия рейдов началась после недавнего инцидента в городе Советская Гавань, а саму практику ведомства ввели после того, как в мае 2014 года взорвался газ в жилом доме по улице Даниловского в Хабаровск. С того времени РИА «Восток-Медиа» подробно рассказывало об этом происшествии, однако всего несколько дней назад суд вынес приговор троим газовикам за то, что они выполнили работы, которые не отвечали требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

«Инструктажи проводятся не только с гражданами, но и с представителями служб, которые обслуживают жилой фонд. Выводы по тому происшествию сделаны надлежащим образом и проведена работа над ошибками», — поделился Николай Гасендыч.

Однако у спасателей по-прежнему нет чрезвычайных полномочий, как, например, по жалобе людей, учуявших запах газа, вскрывать двери соседских квартир. Если тревожный звонок поступает не газовикам, а в дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях, то формируется совместная группа, в которую входят сотрудники МЧС, полицейские и представители газовой службы.

«В этом случае, в первую очередь, обесточивается дом. Затем наша служба помогает, если есть присутствие запаха газа, эвакуировать население, а затем уже с участием сотрудников полиции проводится работа по доступу в помещение, и смотрим, в чём была проблема», — уточнил представитель регионального управления МЧС России.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», с начала 2016 года в Хабаровском крае сотрудники МЧС зарегистрировали 19 происшествий, которые случились из-за ненадлежащего использования газового оборудования. Причиной девяти из них стало нарушение правил эксплуатации оборудования, пять произошли из-за недостатка конструкций и изготовления деталей, ещё четыре — из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации газового оборудования. В 2015 году произошло 12 подобных инцидентов.