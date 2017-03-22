Хабаровских зрителей зазывают в кино "Живым" и "Могучими рейнджерами"

В этом году на экраны выходят долгожданный сиквел «Прометея» и приквел «Чужого» под названием «Чужой: Завет». Пока фильм о культовых киномонстрах не стартовал, рекомендуем сходить в кино на «Живое». Создатели этого научно-фантастического триллера явно вдохновлялись классическим фильмом Ридли Скотта. По крайней мере, трейлер новинки вышел довольно мощным, пугающим и атмосферным.





Действие «Живого» разворачивается в замкнутых интерьерах космического корабля. По сюжету, группа астронавтов-исследователей на околоземной международной станции обнаруживает жизнь на Марсе. Они ещё не знают, к каким последствиям приведёт их ужасное открытие.









На первый взгляд тривиальный, этот сюжет может стать приятным сюрпризом для киноманов и любителей фантастики. Команда, работавшая над проектом, по именам получилась довольно интересной и интернациональной. Фильм снял Дэниель Эспиноса, ответственный за «Код доступа «Кейптаун» и «Номер 44». Главные роли исполнили Джейк Джилленхол, Ребекка Фергюсон, Райан Рейнольдс и Хироюки Санада.

Многие из нас, наверное, не раз в детстве замирали у экранов телевизоров, чтобы посмотреть сериал «Могучие рейнджеры», рассказывающий об отряде супергероев. Выглядели они как пластмассовые игрушки, но это не помешало истории и её персонажам приобрести культовый статус. На этой неделе в прокате стартует киноверсия знаменитого сериала.





О проекте было заявлено в 2014 году. Как продюсер к нему был прикреплён Роберто Орси, работавший над такими блокбастерами, как «Трансформеры», «Миссия: невыполнима-3», «Стар трек», «Иллюзия обмана» и так далее. Однако вскоре Орси покинул проект. Режиссёром фильма студия назначила малоизвестного Дина Израэлайта, на счету которого, тем не менее, уже есть один интересный фантастический проект — лента «Континуум» о путешествующих сквозь время старшеклассниках. Кастинг «Могучих рейнджеров» трудно назвать впечатляющим. Дакре Монтгомери, Наоми Скотт, АрДжей Сайлер, Бекки Джи, Луди Линь — эти имена широкому российскому зрителю мало о чём скажут. Из более-менее знакомых актёров в фильме снимались Элизабет Бэнкс и Брайан Крэнстон.





Фильм рассказывает о пяти школьниках из маленького городка. Когда ребята узнают об инопланетной угрозе, с которой предстоит столкнуться миру, они объединяются в отряд супергероев, известный как Могучие рейнджеры.





Компания Lionsgate, разрабатывающая проект, намерена превратить его в долгоиграющую франшизу. В частности, было заявлено, что в случае успеха фильма, будет снято не менее пяти продолжений.

Не так уж и давно отгремела церемония вручения премий «Оскар», а до нашего кинопроката всё ещё доходят её фавориты. Один из них — драма «Манчестер у моря», лауреат двух золотых статуэток — в номинациях «Лучший сценарий» и «Лучшая мужская роль». Фильм рассказывает историю нелюдимого и угрюмого Ли, который работает слесарем в многоквартирном доме. После смерти старшего брата он возвращается в родной городок. Там Ли узнаёт, что брат указал его в завещании опекуном 16-летнего племянника. Главному герою предстоит найти общий язык с подростком и заново обрести смысл жизни.













Режиссёром и сценаристом картины выступил Кеннет Лонерган. Главные роли сыграли Кейси Аффлек, Лукас Хеджес, Мишель Уильямс, Тейт Донован, Мэттью Бродерик и другие. Фильм был высоко оценён критикой и помимо «Оскаров» получил ряд других наград.

Приближаются весенние каникулы для школьников. Маленьким зрителям тоже будет что новенького посмотреть в кинотеатрах. В прокате стартует полнометражный мультфильм «Босс-молокосос». В смешной и забавной форме в нём рассказывается история Малыша. Герой оказывается не простым ребёнком, каким видится всем на первый взгляд, а настоящим Боссом с лидерскими качествами. Когда миру угрожает могущественная корпорация, стремящаяся уничтожить любовь, он объединяется со своим старшим братом Тимом, чтобы спасти родителей и вернуть порядок на Земле.





Мультфильм, как водится, озвучил целый ворох голливудских звёзд — Алек Болдуин, Лиза Кудроу, Стив Бушеми, Джимми Киммел. Их голоса в кинотеатрах, разумеется, мы не услышим. Зато опознаем Фёдора Бондарчука, которому была доверена озвучка главного героя.

Также в кинотеатрах Хабаровска продолжается прокат триллера «Сплит», кинокомикса «Логан», приключенческого блокбастера «Конг: Остров Черепа», фэнтезийной сказки «Красавица и Чудовище», российской драмы «После тебя» и комедии от «Уральских пельменей» — «Везучий случай».