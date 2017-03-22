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Картина дня в Хабаровском крае: тигры-хулиганы, митинги и дороги

Картина дня в Хабаровском крае: тигры-хулиганы, митинги и дороги
Самые значимые события среды — в обзоре РИА "Восток-Медиа"
сегодня, 21:35
Общество | Хабаровский край
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Фото: disgustingmen.com; pixabay.com; РИА "Восток-Медиа"; пресс-служба ОНФ

Традиционный вечерний обзор сегодня открывает рубрика «В мире животных». В Хабаровском крае медведи начали выходить из спячки: этому способствует рано наступившая тёплая весна. В начале марта косолапых видели недалеко от села Казакевичево, а также рядом с заказником «Хехцирский». Проснулись и мишки, которых опекает зоосад «Приамурский». Тем временем тигры-хулиганы, которые съели нескольких собак и пытались задавить лошадь в одном из сёл района имени Лазо, перестали выходить к людям. Но охотоведы по-прежнему караулят хищных кошек.


 

К «дорожным» новостям: в Советской Гавани разрушается участок улицы, которую отремонтировали минувшей зимой. Интересно, что подрядчику, который за это отвечает, уже выдали предписание о нарушении технологии работ. Но предприятие проигнорировало замечания. А чинили проезжую часть, кстати, с использованием технологии «холодного асфальта», которая обходится втрое дороже более привычных методов. Между прочим, в Хабаровске эту систему реконструкции асфальта используют не первый год — по настоянию мэра — и ремонтируют примерно так же.


 

Экологические проблемы с приходом весны всплывают одна за другой. Так, в пригороде краевого центра обнаружили ещё одно место, куда сливают канализационные стоки. Эпицентром зловония стало село Восточное — канавы и овраги вокруг него переполнены содержимым машин-шамбо. Тем временем в Хабаровске обнаружили новое нефтяное пятно — на том же месте, что и предыдущее. Экологи указывают на проблему, которую видно невооружённым глазом, но чиновники отказываются её замечать.


 

В эфире социальные новости и спортивные события. В Хабаровске появится инклюзивная игровая площадка для детей. Там смогут одновременно отдыхать и развлекаться обычные малыши и ребята с ограниченными возможностями здоровья. Проект двух девушек-архитекторов отметили в конкурсе «Хрустальный апельсин».  А ещё в дальневосточную столицу приехал американский барабанщик, который провёл для местной мужской команды по американскому футболу Legio27 тренировку. Барабанщик Burn the Ballroom Джек Айвин в прошлом сам занимался спортом. Его уроки посетили и представительницы женской команды — Cobras.


 

Завершают сегодняшний обзор новости, связанные с темой коррупции. Хабаровский штаб Алексея Навального и местное отделение Национального освободительного движения заявили свои мероприятия в один и тот же день — в воскресенье, 26 марта. Оппозиционеры под руководством Алексея Ворсина собирают людей на антикоррупционный митинг, а НОДовцы планируют автопробег. Чего ожидать и кого винить в провокациях — в нашем материале, а также в неофициальном Телеграм-канале. Тем временем губернатор края Вячеслав Шпорт провёл совещание, посвящённое теме коррупции в ведомствах региона и работе по её искоренению. Совпадение это или нет — неизвестно.


 
 
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