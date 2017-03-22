В Хабаровске НОД и штаб Навального ждут провокаций друг от друга

В дальневосточной столице разворачивается конфликтная ситуация между представителями местного отделения Национального освободительного движения и активистами избирательного штаба известного оппозиционера Алексея Навального. И те, и другие выбрали ближайшее воскресенье — 26 марта — как дату для своих публичных мероприятий. Во многом благодаря действиям мэрии Хабаровска, общественники оказались в «подвешенном» состоянии из-за выбора площадок и готовятся к провокациям со стороны оппонентов.

История берёт своё начало с заявления Навального — он предложил гражданам по всей стране выйти 26 марта на антикоррупционные митинги. Уже через сутки инициативу оппозиционера подхватили в 54 городах России — в муниципалитеты начали поступать заявки от активистов на проведение публичных мероприятий. Не стал исключением и Хабаровск.

В мэрию обратились руководитель регионального штаба оппозиционера Алексей Ворсин, известный своей кампанией против строительства в краевом центре второй мусульманской мечети, и его соратник Михаил Беседин. Они подали уведомление о проведении митинга против коррупции на площадке возле городских прудов — 26 марта в 14:00. Однако в администрации Хабаровска сообщили, что несколькими часами ранее местные НОДовцы заявили о своём мероприятии — в этот же день, но на основных точках дальневосточной столицы в Центральном районе.

«Ситуация такая, что мы заявили о проведении нашего митинга в положенный срок, 15 марта, и предложили организовать его на площадке возле прудов, на сцене, в 14:00 26 марта. Но когда мы подавали уведомление, в администрации сказали, что нас на несколько часов опередили местные ребята из НОДа, которые собираются занять все центральные улицы города — два бульвара, площади Ленина и Комсомольскую, улицы Муравьёва-Амурского, Серышева, Ленина и часть Карла Маркса под своё шествие. Там у них сложный маршрут, «змейкой», и в течение 11 часов они собирались там гулять. Для меня очевидно, что это проводится с целью занять какие-то основные площадки, чтобы нам либо не согласовали время, либо выдвинули куда-то на периферию. В пятницу мы получили ответ мэрии о том, что дату и время нам утвердили, но предложили уйти на «Памятник партизанам» и там проводить наш митинг», — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» Алексей Ворсин.

Сейчас организаторы антикоррупционной акции ждут очередного ответа от администрации. Ворсин и Беседин в понедельник, 20 марта, сообщили чиновникам о выборе альтернативных площадок для своего мероприятия. Критериями выбора нового места стали транспортная доступность из всех районов Хабаровска и пешая — в пределах центра. Кроме этого, активисты штаба Навального не хотят пересекаться с участниками шествия, которое организует НОД.

«Были слухи, что нам откажут на тех площадках, которые мы выбрали взамен. Я не знаю, правда это или нет — мы ждём информации, но пока неизвестно, что нам скажут», — поделился оппозиционер.

Об итогах общения со специалистами администрации Хабаровска рассказал и руководитель местного отделения Национального освободительного движения Армен Хачатрян. Активисты, куратором которых он выступает, запланировали автопробег, посвящённый восстановлению суверенитета России и предотвращению государственного переворота в стране. Эту акцию НОДовцы проводят уже четыре года. По словам лидера общественников, чиновники поступили с его заявкой так же, как и с уведомлением от оппозиционеров — не одобрили выбранную локацию.

«Я вчера (21 марта — прим. ред.) пришёл в администрацию за согласованным уведомлением и выяснил, что у нас никакого согласования нет. Мэрия предлагает нам сократить маршрут и время шествия. Изначально мы хотели с 9:00 до 20:00 пройти по всем центральным улицам Хабаровска — это бульвары, улицы Серышева, Ленина, Муравьёва-Амурского, обе центральных площади. По закону, отказать нам не имеют права, но поступили так же, как с Ворсиным — предложили скорректировать место. Я вчера написал новый маршрут, сократил его по протяжённости и времени, и отдал на согласование. Теперь ждём ответа», — объяснил Хачатрян.

По мнению представителя Национального освободительного движения, информация о том, что организаторы автопробега планируют сорвать митинг, подготовленный штабом Навального, не соответствует действительности. Сведения появились в сети Интернет — в частности, в паблике «Типичный Хабаровск» в социальной сети «ВКонтакте». Армен Хачатрян назвал их ложью, как и мнение своего оппонента о некоторой преднамеренности.

«Знаю об этом. Но Ворсин во многом врёт, заявляя, например, о том, что я с 9 утра караулил возле администрации города, чтобы испортить ему что-то. Это враньё. Я пришёл часов в 11, перед этим выпил дома кофе, встретился с товарищами, пришёл спокойно, как все нормальные граждане. Я подавал уведомления на два дня — 25 и 26 марта. Почему так делается? Слишком большой временной отрезок — мы не знаем, в какой из дней нам будем удобнее. Поэтому ближе к событию мы от одной даты отказываемся, а во второй день проводим шествие. Это нормальная практика. Поэтому всё, что там говорит Ворсин — это его личные домыслы и, кажется, он всего лишь не очень грамотный политик. Тем более, что он уже был оштрафован на 10 тысяч рублей за то, что нарушил элементарный закон. И в связи с этими событиями — я имею ввиду штраф — я сейчас не готов распространяться о корректировке нашего маршрута, чтобы и меня не обвинили в несвоевременной агитации», — отметил Хачатрян.

Организаторов антикоррупционного митинга действительно привлекли к административной ответственности ещё до того, как мероприятие состоялось. В пятницу Алексея Ворсина и Михаила Беседина в мэрии ждали сотрудники центра по противодействию экстремизму управления МВД России по Хабаровскому краю. Их обвинили в незаконной агитации — так правоохранители трактовали информацию о грядущей акции, размещённую в социальной сети «ВКонтакте».

«Нам выписали штрафы — по 10 тысяч рублей каждому — за то, что в паблике «ВКонтакте» были опубликованы сведения о намерениях провести этот митинг. Суд сослался на то, что мы не имеем права вести агитацию до получения согласования (статья Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования» — прим. ред.). Мы, в свою очередь, опровергли эти доводы: это не являлось агитацией, а было всего лишь информированием. Отличие — в том, что при агитации человека зовут прийти в конкретное место. Мы этого не делали, так как просто уведомляли: «Мероприятие будет, но мы пока не знаем, где в итоге оно пройдёт». И явных признаков приглашения на митинг нет — только информация о том, что мы будем проводить его 26 марта. Но, как у нас обычно происходит, доводы полиции сочли более убедительными. Суд Краснофлотского района вынес решение о присуждении нам штрафа. Мы готовим обжалование и, возможно, сразу после митинга, будем добиваться отмены решения. Пойдём по всем инстанциям, вплоть до Европейского суда по правам человека. Есть юристы, которые выразили готовность помогать нам, чтобы защитить право на информирование людей о готовящихся мероприятиях», — рассказал корреспонденту агентства Алексей Ворсин.

Горожане, которые уже выразили своё намерение присоединиться к той или иной акции 26 марта, считают, что согласование мэрией двух событий в один день может привести к конфликтам. Факты столкновения участников Национального освободительного движения и оппозиционеров давно никого не удивляют, а вот найти зачинщика удаётся далеко не всегда. Официальная позиция администрации Хабаровска пока неизвестна. Но и активисты штаба Навального, и НОДовцы заявили о том, что готовы к провокациям оппонентов.

«Со стороны нашей организации я могу заявить, что мы не готовим никаких провокаций. Всему коллективу я разъясняю суть того, что этого делать нельзя — организовывать эти вещи. Если что-то и будет, то явно это будут не наши люди. А если всё-таки это окажутся наши сторонники — мы готовы самостоятельно привести их в органы правопорядка. Будет ли что-то со стороны тех, кто организует антикоррупционный митинг, мы не знаем, но я не исключаю акта провокации с их стороны. Мы не намереваемся создавать конфликтной ситуации — в этом нет ни смысла, ни необходимости», — озвучил руководитель хабаровского движения НОД Армен Хачатрян.

Аналогичную позицию обозначил и Алексей Ворсин.

«Мы — законопослушные граждане. Наша задача — провести мероприятие, выразить нашу позицию, привлечь максимальное количество сторонников и обеспечить для них безопасность. Если сторонники радикальных прокремлёвских организаций захотят устроить какие-то провокативные действия — мы их просто сдадим в полицию, и пусть полиция ими занимается. Мы знаем, что правда на нашей стороне, и доказывать её силой нет никакой необходимости», — прокомментировал политик.

Руководитель штаба Навального в Хабаровске также сообщил, что у него есть запасной план на тот случай, если достичь с мэрией взаимопонимания и согласовать мероприятие всё же не удастся. Кроме этого, Алексей Ворсин прокомментировал слухи о том, что муниципалитет вставляет оппозиционерам палки в колёса, исполняя указание «сверху».

«Конечно, мы думали о том, что будем делать, если нам не согласуют митинг. Я не хотел бы сейчас это разглашать, но мы продумываем альтернативные варианты. Запретить нам провести его вообще — это не так просто, так как нет законных оснований для таких запретов. Это будет совсем уже по пути «Северо-Кавказского» варианта. Я думаю, что не так чиновники и рады, если им действительно дали такую резолюцию. И они явно будут очень долго думать, как её воплотить», — резюмировал политик.