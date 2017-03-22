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Рокер из США научил хабаровчан основам американского футбола

Рокер из США научил хабаровчан основам американского футбола
Барабанщик группы Burn the Ballroom провёл мастер-класс для местных команд
полчаса назад
Спорт | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

Тренировки и мастер-класс для команд по американскому футболу провёл в Хабаровске ударник рок-группы из Северной Вирджинии Джек Айвин. В августе прошлого года барабанщик Burn the Ballroom с богатым спортивным прошлым уже был в России по музыкальной программе Госдепартамента — он посетил многие города, в том числе и дальневосточную столицу. Именно тогда Айвин узнал, что в краевом центре есть люди, занимающиеся этим видом спорта, поэтому музыкант с радостью принял приглашение и согласился провести занятия.


 

 

«Ребята — молодцы, они готовы всему учиться. Сегодня показал им основы, например, работу ногами. Если не работают бедренные суставы, ноги, то ничего не получится. Видно, что уровень у ребят разный: кто-то занимается дольше, кто-то пришёл недавно. У нас в стране дети начинают играть рано, но ничего страшного нет в том, что кто-то начинает в 22 года или позже», — рассказал Джек Айвин.


 

 

Спортсмен признался, что всегда готовится к тренировкам, поэтому записывает все планы и наработки в специальную тетрадь. Не обошлось без неё и на занятиях в Хабаровске. Для местных футболистов приезд такого тренера — важное событие, поскольку мало кто делится с ними наработками, всю информацию поклонники этого вида спорта добывают по крупицам — ищут в Интернете, общаются со специалистами в Сети.


 

 

«Он сразу заметил определённые минусы и недочёты, исправил их. У нас нет тренера, который бы всю жизнь занимался американским футболом и был в этой сфере с детства. Джек варится в этой кухне постоянно, поэтому прогресс идёт быстрее. Хотелось бы, чтобы он жил здесь и тренировал нас, это было бы очень хорошо для нашей команды и для развития спорта в городе и в России, развитие пошло бы семимильными шагами», — признался корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» игрок и тренер команды Legio27 Михаил Кушнарёв.


 

 

Делиться  опытом Джек Айвин рад — он дважды становился чемпионом Вирджинии среди старшеклассников, а затем несколько лет выступал за одну из сильнейших команд национального дивизиона 1-АА — сборную университета Джеймса Мэдисона. Поступив в магистратуру, музыкант продолжил спортивную карьеру, играя в линии защиты сборной университета Джорджа Мэйсона. Однако травмы помешали продолжить игру, поэтому Джек Айвин практически полностью переключился на творчество.


 

 

«Сильно скучаю по спорту. Я играл в школе и в университете, мы выигрывали чемпионаты, но потом у меня начались травмы: был сломан палец, порваны мышцы руки, поэтому, к сожалению, пришлось завязать. Я не хотел получить других травм и планировал продолжить музыкальную карьеру. Поэтому пришлось остановиться. Но я обожаю американский футбол, поэтому, если не играю, то делюсь опытом», — отметил Джек Айвин.


 

На тренировку к спортсмену-музыканту, который в составе группы провёл гастрольные туры по четырём континентам и сделал студийные записи с обладателями премии «Грэмми», пришли и девушки. Игрокам команды Cobras слабину не давали — хабаровчанки выполняли все упражнения наравне с коллегами-мужчинами.  


 
 

«Очень бы хотелось узнать технику деклов — как правильно валить игрока, как сделать это эффективнее. К нам уже приезжал американский тренер, к тому же девочки выезжают в лагеря в Санкт-Петербург, поэтому команда развивается, не стоит на месте. Если сравнить, что было три года назад, и что с нами сейчас, то это большой скачок вверх», — рассказала лайнбекер команды Cobras Виктория Жаркова.


 

 

Применить полученные знания на практике хабаровские футболисты смогут уже в мае. В это время в городе пройдёт турнир среди дальневосточных команд. Игроки Legio27 также планируют выехать за рубеж и поиграть в дальневосточной столице с азиатскими командами, устроив из этого настоящее шоу.


 

 

В Хабаровске Джек Айвин пробудет до понедельника. За это время он проведёт ещё несколько тренировок на разных площадках, а также даст несколько концертов, в том числе с местной группой The Starkillers. Спортсмен-музыкант признался, что обязательно вернётся в город и поучит команды, если его вновь пригласят.  После мастер-классов и выступлений в дальневосточной столице он отправится в Якутск, а затем во Владивосток. 

Больше фотографий с тренировки смотрите в группе редакции РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» в социальной сети «ВКонтакте».

 
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Комментарии
  • Solder  (18 минут назад)

    И опять же, победа в таких встречах возможна только с помощью партнера https://dogovornoj-match. ru/ , результаты то сходятся.



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