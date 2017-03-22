В хабаровском техникуме вспоминают морзянку

Уникальную возможность стать радиолюбителем предложил хабаровским студентам техникум железнодорожного транспорта, который является структурным подразделением ДВГУПС. Как рассказал руководитель пресс-службы университета Сергей Хамзин, радиодело будущие железнодорожники начали изучать в свободное от основной учёбы время ещё в 70-х годах прошлого века. Преподаватели и студенты «железки» оборудовали почему-то именно в женском общежитии настоящий радиоцентр. В 1974 году собранная руками энтузиастов станция получила официальный позывной «Ульяна-Костя-0-Цапля-Борис-Селена».

Кружок радиолюбителей просуществовал до смены тысячелетий. За время существования он воспитал нескольких мастеров радиоспорта. Однако с развитием цифровых технологий интерес к показавшейся вдруг архаичной азбуке Морзе и прочим атрибутам любителей эфирных волн среди современных студентов пропал. Возродить радиокружок в железнодорожном техникуме удалось преподавателю основ безопасности жизнедеятельности Павлу Фролову. Он сам является выпускником этого учебного заведения, а когда-то был активным радиоспортсменом.





«В 2012 году, когда мне исполнилось 60 лет, я вернулся в родной техникум, который я заканчивал по специальности «Радиосвязь и радиовещание». Увы, станция уже не существовала. Но я решил это дело возродить в честь своих учителей — это Фролов, Прокопов и Власов. Владимир Николаевич Власов, кстати, до сих пор работает в другом учебном подразделении и является одним из лучших радиолюбителей в Хабаровске. Я постоянно у него консультируюсь, — рассказал Павел Фёдоров. — Также в возрождении радиокружка мне очень помогает мастер спорта России Валерий Дмитриевич Рубинштейн».

Первыми в восстановленном радиокружке стали заниматься студенты специальности «Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектрического оборудования». Сеансы радиосвязи проводятся 2-3 раза в неделю. Студенты освоили азбуку Морзе и вместе с преподавателями восстановили радиостанцию. Она получила официальный позывной «Роман-Василий-0-Центр».

«Я лично каждое утро проверяю эфир, составляю прогноз, с кем поработать в ближайшее время, — добавил Павел Фролов. — Но возможности ограничены. Сейчас в классе маленькая слабенькая проволочная антенна, а раньше стояли направленные антенны на волновые каналы, так называемые антенны Yagi, что позволяло выйти на любого радиолюбителя в мире».





Тем не менее, даже на слабом оборудовании участники радиокружка из железнодорожного техникума умудряются добиться неплохих результатов. Несколько студентов уже сдали норматив на первый юношеский разряд по радиоспорту. На недавно прошедших Дальневосточных соревнованиях, посвящённых радиолюбителю, мастеру спорта Виктору Мудренко, воспитанники из ХТЖТ заняли 35 место среди 64 команд. Руководство ДВГУПС уже ищет возможность обновить материально-техническую базу радиокружка, что позволит любителям эфирных волн добиться новых достижений.