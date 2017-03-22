Хабаровский край вышел в лидеры ДФО по льготным кредитам для бизнеса

Хабаровский край присоединился к тройке лидеров в рейтинге регионов Дальнего Востока по количеству льготных кредитов для малого бизнеса. За первых два месяца 2017 года в субьекте отметили тенденцию к оживлению этого сектора. Через уполномоченные банки предпринимателям края предоставили девять поручительств на общую сумму 40,8 миллиона рублей, а также обеспечили гарантийную поддержку трём субъектам малого бизнеса на сумму больше 11 миллионов.

Предварительные данные по результатам мониторинга представили на заседании рабочей группы по вопросам реализации программ кредитования малого бизнеса. Встреча состоялась в Минэкономразвития Хабаровского края. Как сообщает пресс-служба ведомства, в ней участвовали представители органов исполнительной власти и банковского сектора. Там обсудили ряд изменений, которые претерпела «Программа 6,5». Так, сумму минимального кредита снизили до пяти миллионов рублей. Кроме того, в число получателей поддержки по программе включили индивидуальных предпринимателей и управляющие компании промпарков.

«Мы включили в рейтинг муниципалитетов одним из показателей количество выданных кредитов с участием корпорации МСП. Лучшие муниципалитеты получают субсидии от правительства Хабаровского края», — сообщил заместитель министра экономического развития Иван Загорский.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» ранее писало о мерах поддержки малого и среднего бизнеса, на которые предприниматели могут рассчитывать от правительства края. В регионе коммерсантам оказывают грантовую поддержку, выдают льготные займы, кредиты и субсидии. Не все бизнесмены, которые работают в субъекте, знают об этих способах получить нужную сумму. В правительстве Хабаровского края презентовали новый инструмент улучшения инвестиционного климата — целевые модели, которые разработали в Агентстве стратегических инициатив. В региональном парламенте субъекту пророчили рост экономики.