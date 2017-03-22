В марте снег обойдёт хабаровчан стороной

В Хабаровском крае окончательно установилась весенняя погода. До конца марта жителям краевой столицы не стоит ждать существенных осадков — снег может пройти лишь в северных и центральных районах региона.

В Хабаровске ночью столбики термометра опустятся до −10…−3 градусов по Цельсию, на севере края — до −16…−11, днём воздух прогреется до +2…+8 градусов, в горах температура не поднимется выше ноля. Комфортные показатели будет сопровождать северо-западный ветер, скорость которого достигнет 3-8 метров в секунду. К концу недели он сменит направление на западное.

Небольшой снег может пройти в краевой столице 26 или 27 марта. Не исключено, что горожан ждёт только облачная погода. Всё это связано с прохождением ложбины над территорией региона.

«Весна пришла в Хабаровск на десять дней раньше. На среднесуточную температуру −5 градусов мы перешли 13 марта, а по норме должны были только 23-го. Ночи для Хабаровска тёплые: +6..+8 градусов — это выше нормы. Не только в южных, но в и центральных районах в эти дни пришла весна. Она ранняя, но не бурная и яркая, а вялотекущая», — рассказала корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» начальник отдела долгосрочных прогноза Хабаровского гидрометцентра Галина Брынцева.