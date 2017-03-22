В Хабаровске осудили двоих содержателей наркопритона

В дальневосточной столице вынесли приговор в отношении двоих горожан, которых признали виновными в содержании наркопритона. Они сами употребляли запрещённые вещества и решили предоставить жилплощадь другим своим знакомым, у которых была аналогичная зависимость.

Решение вынес Кировский районный суд Хабаровска. В марте 2016 года подсудимые приняли совместное решение о том, что предоставят квартиру одного из них своим знакомым, которые употребляют наркотики. Злоумышленники пошли на это, потому что им не хватало денег на покупку очередных доз. При этом арендаторы должны были отдавать преступникам и часть своих наркотиков, и деньги на последующее приобретение вещества.

«Подсудимые создали своим посетителям притона условия для многократного предоставления квартиры, обеспечивалась безопасность его функционирования, исключая случаи его посещения посторонними лицами. В притоне клиенты, страдающие наркоманией, могли употребить, а также отдохнуть после употребления наркотических средств. Кроме того, им также предоставлялась посуда, необходимая для изготовления раствора», — сообщает пресс-служба прокуратуры Хабаровского края.

Подсудимому, у которого раньше не было проблем с законом, назначили два с половиной года лишения свободы условно, а также испытательный срок — три года. Другому обвиняемому дали четыре с половиной года колонии строгого режима.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» ранее писало о другом подобном заведении, которое обнаружили в Центральном районе города. В помещении полицейские увидели четверых взрослых в состоянии опьянения, а также шприцы, жгуты и другие предметы. Наркопритон также накрыли в посёлке Берёзовка недалеко от краевой столицы. Мужчина в обмен на алкоголь сдавал свою квартиру зависимым гражданам, причём он знал об их «увлечении», но спиртное стало весомым аргументам для такого «заработка».