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В Хабаровске 40 камер "Безопасного города" получат новые полномочия: РИА "Восток-Медиа"
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В Хабаровске 40 камер "Безопасного города" получат новые полномочия

В Хабаровске 40 камер "Безопасного города" получат новые полномочия
Их модернизируют для фотофиксации нарушений правил дорожного движения
сегодня, 13:40
Общество | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

В нынешнем году хабаровские власти и управление ГИБДД планируют, что в центре краевой столицы удастся наделить новым функционалом камеры наблюдения, включённые в систему «Безопасный город». Если задуманное осуществится, то больше 40 таких приборов после модернизации смогут фиксировать нарушения правил дорожного движения. Об этом на пресс-конференции сегодня, 22 марта, рассказал начальник управления ГИБДД УМВД России по Хабаровскому краю Игорь Петряшин.

«Двадцать рубежей уже действуют на обеспечение безопасности движения. Ещё 41 или 42 рубежа Хабаровск хочет задействовать на 141 миллион рублей, которые уже поступили в рамках программы из федерального, краевого и местного бюджетов. Приборы будут разносторонними. Если сейчас у нас они больше направлены на выявление нарушений скоростного режима, то там камеры будут следить за светофорными объектами, соблюдением разметки, фиксировать пересечение стоп-линий», — поделился он.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» ранее писало, что в краевой столице чуть больше года назад заработал первый на Дальнем Востоке центр безопасности и управления дорожным движением. Этот комплекс стал центральным звеном системы «Безопасный город». К нему уже тогда оказались подключены 119 светофоров и 107 видеокамер. Позже стали добавляться устройства, установленные в общественных местах, школах, детских садах и других социальных объектах.

Как уточнил заместитель начальника центра автоматизированной фиксации административных правонарушений (ЦАФАП) в области дорожного движения ГИБДД управления МВД России по Хабаровскому краю Владимир Боровик, на 2018 год в рамках этой же программы запланирована модернизация ещё двадцати камер. На сегодняшний день такие приборы работают как камеры наблюдения, передавая «картинку» в режиме реального времени в центр безопасности и управления дорожным движением.

«Увеличение количества рубежей в городе Хабаровске связано, в частности, с тем, что на наш город и Комсомольск-на-Амуре приходится до 80 процентов от всей аварийности, связанной с наездами на пешеходов, по краю. Подавляющая часть погибших — это пешеходы, которые получили травмы в результате наездов. Такие происшествия, как правило, происходят в местах пересечения проезжих частей», — добавил он.

По словам Владимира Боровика, аналогичную программу запускают в тестовом режиме и власти Комсомольска-на-Амуре — система должна заработать на одном из самых оживлённых перекрёстков города. Всего по Хабаровскому краю на сегодняшний день работают больше 20 рубежей видео- и фотофиксации нарушений различных систем. Восемь из них действуют в столице региона и на районных трассах.

 
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