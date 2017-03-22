Юные инспекторы призвали водителей Вяземского района держать дистанцию

В Хабаровском крае сотрудники Госавтоинспекции Вяземского района провели профилактическое мероприятие «Держи дистанцию». Они останавливали водителей и напоминали им о важности соблюдения безопасного расстояния между машинами. В роли помощников стражей правопорядка выступили юные инспекторы движения, которые вручали шофёрам буклеты с полезными советами и наклейки с призывом соблюдать дистанцию.

«Большинство водителей за рулём забывают о соблюдении безопасной дистанции. Это является причиной большого количества столкновений, аварий, которых можно было избежать. Многие водители признались, что уже попадали в ДТП и теряли много времени. После этого, по их признанию, они на всю жизнь запомнили, что всегда и везде нужно соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения», — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» врио начальника ОГИБДД ОМВД России по Вяземскому району капитан полиции Николай Дидух.

Госавтоинспекторы напомнили, что по правилам дорожного движения, водитель должен соблюдать дистанцию до движущегося впереди автомобиля, которая позволит избежать столкновения. По мнению участников акции, подобные мероприятия помогут снизить аварийность на дорогах района.