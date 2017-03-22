Комсомольчанин ответит в суде за присвоение кошельков и дамских сумок

Житель Комсомольска стал фигурантом дела сразу по трём статьям Уголовного кодекса — «Кража», «Разбой» и «Грабёж». От действий мужчины пострадали три горожанки, а добычей злоумышленника стали их сумки и кошельки.

Оперативные сотрудники управления МВД России по Комсомольску-на-Амуре задержали подозреваемого в серии имущественных преступлений. Общая сумма ущерба составила порядка 127 тысяч рублей.

В дежурную часть полиции обратилась 55-летняя комсомольчанка. Женщина сообщила, что находилась в кафе, когда неизвестный похитил её сумку. Вскоре с банковского счёта заявительницы исчезло более 100 тысяч рублей. Стражи правопорядка городского отдела полиции № 3 установили, что к краже причастен 22-летний посетитель кафе. Когда женщина отвлеклась, подозреваемый стащил сумку и скрылся. Добычей злоумышленника стал кошелёк с наличностью и банковской картой. Там же находилась записка с пин-кодом — это позволило фигуранту без труда снять деньги с банковских счетов потерпевшей.

В рамках расследования уголовного дела правоохранители выяснили, что фигурант замешан в разбойном нападении на 50-летнюю местную жительницу. Он набросился на комсомольчанку возле дома по улице Вокзальной, похитил сумку с деньгами и скрылся. Злоумышленник причинил лёгкий вред здоровью потерпевшей, а сумму ущерба женщина оценила в 20 тысяч рублей. Ещё одной жертвой молодого человека стала 40-летняя комсомольчанка. Она находилась в магазине на проспекте Интернациональном, когда фигурант вырвал из её рук кошелёк с шестью тысячами рублей и скрылся.

«На допросе фигурант признался, что всё похищенное потратил на собственные нужды. В настоящее время по данным фактам возбуждено уголовное дело по признакам состава преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», частью 1 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабёж» и частью 1 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации «Разбой», — сообщили в пресс-службе управления МВД России по Хабаровскому краю.

На время следствия фигуранта арестовали. Эту меру пресечения ему избрали до судебного разбирательства.