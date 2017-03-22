Хабаровские пенсионеры сразятся на зелёном сукне

В краевой столице с 7 по 9 апреля впервые состоится большой турнир по бильярдному спорту среди пенсионеров. Участие в состязаниях примут около 50 человек. Мужчины сыграют в свободную пирамиду, а женщины в Пул-8. Соревнования посвятят Дню Победы.

Турнир проведёт Федерация бильярдного спорта Хабаровского края совместно с региональным Союзом пенсионеров и министерством физической культуры и спорта. Победители и призёры получат подарки и денежные призы. Специально для подготовки к соревнованиям организаторы выделили время для участников, чтобы те могли познакомиться с дисциплиной и потренироваться. На состязания приглашают пенсионеров из дальневосточной столицы, а также из разных районов края.

«Это будет турнир-праздник. Мы поддержали его, потому что и так организовываем мастер-классы для пенсионеров, дружим с Домом ветеранов, дарим им кии, помогаем ремонтировать бильярдные столы. После таких турниров у человека должен появиться стимул заниматься дальше, развиваться, а не попробовать однажды и забыть. Это позволяет пенсионерам найти новое увлечение, с пользой для здоровья провести время», — рассказала корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» руководитель краевой федерации бильярдного спорта Амина Жололова.

Состязаться за бильярдными столами в турнире, посвящённом Дню Победы, участники будут в течение двух дней.