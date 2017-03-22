В Хабаровске открытый кран газовой плиты чуть не привёл ко взрыву

В дальневосточной столице жители многоквартирного дома почувствовали запах газа в подъезде и вовремя вызвали специалистов. Источником оказался открытый кран на плите в одной из квартир. Чем руководствовался хозяин, оставивший без присмотра открытую горелку в запертом помещении, предстоит разбираться полиции.

Запах газа почувствовали жители дома по улице Малиновского, 51. Аварийная бригада АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» немедленно выехала по вызову. Как сообщает пресс-служба компании, утечек в подъезде и неисправности оборудования общего пользования специалисты не обнаружили. Источником запаха оказался открытый кран на плите в одной из квартир. Сотрудники МЧС помогли газовикам попасть в помещение, где те отключили бытовую технику и проветрили помещение.

В соседних квартирах, подъезде, подвалах и колодцах в радиусе 50 метров загазованности не было. В квартире виновника происшествия приостановили подачу ресурса. Выяснять все обстоятельства произошедшего будут в полиции.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» не раз писало о взрывах газа, в которых пострадали люди. Так, происшествие в квартире дома № 14а по улице Даниловского унесло жизнь одной женщины, позже погибла ещё одна местная жительница. Виновными в трагедии признали троих сотрудников «Хабаровсккрайгаза»: мужчин привлекли к ответственности, за то, что они выполнили работы, которые не отвечали требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Специалистам назначили реальные сроки лишения свободы. В центре города также сдетонировала газовоздушная смесь, в результате чего пострадал мужчина — хозяин жилья, в котором случился взрыв. Пациента доставили в стационар краевой клинической больницы № 2 с ожогами рук и лица.