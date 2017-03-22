Пенсионерам Хабаровского края с 1 апреля повысят ежемесячную выплату

Правительство Российской Федерации проиндексирует пенсии на полтора процента. Указ об изменении размера выплат премьер-министр Дмитрий Медведев подписал ещё 16 марта, однако фактически повышение произойдёт только в апреле — постановление вступит в силу в начале месяца. В среднем размер социальной пенсии составит 8 774 рубля, детские выплаты будут на уровне 13 026 рублей.

Изменения касаются не только пенсионеров по старости и детей. Имеют право на повышение размера социальных выплат военнослужащие, которые проходят службу в армии по призыву, и члены их семей, затронет индексация участников Великой Отечественной войны и лиц, получивших знак «Жителю блокадного Ленинграда». Кроме того, увеличение коснётся пенсий граждан, пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф и пособия членов их семей, а также размеров довольствия для работников лётно-испытательного состава, космонавтов и членов их семей, которые получают государственные выплаты. Эту информацию озвучили в пресс-службе министерства социальной защиты Хабаровского края.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» ранее писало о том, что в первом квартале для граждан России уровень индексации должен был достичь 5,8 %. Премьер-министр во время прямого интервью заверил, что деньги на индексацию в бюджете есть, положительные решения приняты, а разговоры о том, что пенсии прекратят индексировать — не более, чем слухи. По словам Медведева, на единоразовые выплаты пожилым людям — пять тысяч рублей — правительство России выделило 220 миллиардов.

В 2017 году не изменится размер материнского капитала. Агентство сообщало, что его размер не изменится и составит 453 тысячи рублей. Направления использования этой социальной выплаты остаются те же, их четыре: улучшение жилищных условий, оплата образовательных услуг для детей, формирование будущей пенсии мамы и оплата товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов.