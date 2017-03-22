Хабаровские школьники проведут День смеха дома

Учащиеся хабаровских школ в этом году уйдут на каникулы со следующего понедельника. Юные горожане будут отдыхать от парт и занятий с 27 марта по 2 апреля. Всего в каникулярных мероприятиях задействуют около 80 % детей и подростков.

Во всех образовательных учреждениях города будут работать кружки, секции, профильные объединения по разным направлениям. Школьники посетят спектакли, экскурсии и кинотеатры. Для старшеклассников пройдут консультации по подготовке к итоговой аттестации.

В 74 учреждениях образования с 27 по 31 марта откроют лагеря с дневным пребыванием детей для учеников начальных классов, а также профильные — для воспитанников средней и старшей школы. Посетить их смогут 2 340 человек, 913 из которых — дети из малообеспеченных семей. Общая стоимость путёвки на пять дней с двухразовым питанием составит 1 357 рублей, чуть дороже обойдётся место с трёхразовым питанием — 1 567 рублей. Большую часть должны заплатить родители: в первом случае это чуть больше 980 рублей, во втором — около 1 150. Остальную часть путёвки оплатит муниципалитет.

Как сообщает пресс-служба мэрии Хабаровска, во время каникул в краевом центре запланирован ряд мероприятий. Так, 27 марта состоится подведение итогов городского детского экологического форума, а 28 и 29 марта в рамках смотра патриотической работы образовательных учреждений «Во Славу отцов и Отечества!» пройдут соревнования школьников по стрельбе. Кроме этого, с 25 по 31 марта ребята смогут принять участие в отборочном туре фестиваля «Амурские зори». Также 270 учащихся отправятся в туристско-образовательные поездки в Санкт-Петербург, Владивосток, Комсомольск-на-Амуре, Якутск и в китайский город Санья. Делегация из победителей и лауреатов различных конкурсов и регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников поедет на отдых в Ялту.