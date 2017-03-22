Хабаровский край в Общественной палате России представит художник

Художника и скульптора Сергея Логинова избрали представителем Хабаровского края в Общественной палате Российской Федерации. Его кандидатуру одобрили большинством голосов на заседании краевой Общественной палаты.

Для тайного голосования предложили две кандидатуры — Сергея Логинова и руководителя комиссии по молодёжной политике Общественной палаты региона Никиты Яровенко. Известный художник является членом комиссии краевой палаты по поддержке инициатив активистов.

«Для меня решение было неожиданным — буквально за полчаса до пленарного заседания у меня спросили, согласен ли я на выдвижение. Я дал своё согласие, поскольку в обществе много проблем и интересных вопросов взаимодействия граждан и творческих союзов. Конечно, как художнику мне интересна тема искусства, работа некоммерческих организаций и объединений. У меня нет подобного опыта работы, но я постараюсь разобраться», — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» Сергей Логинов.

Первое заседание Общественной палаты России пройдёт в Москве в течение двух месяцев после избрания и утверждения всех кандидатур. Представитель Хабаровского края признался, что постарается вникнуть во все вопросы и помочь краю.

«Это общественная организация, в которой работают на добровольных началах и по зову сердца. Если человек согласился, значит ему, действительно, есть что сказать, и что сделать», — отметил Сергей Логинов.