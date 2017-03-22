В Хабаровском крае будут развивать системы оповещения населения

Губернатор Хабаровского края провёл рабочую встречу с новым начальником регионального центра МЧС России Сергеем Диденко. Они обсудили объединение трёх структур — в Сибири, на Урале и на Дальнем Востоке. Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», об очередном этапе реформирования, который проводит министерство, стало известно в феврале этого года. При этом президент страны Владимир Путин в тот же день своим указом освободил от должности начальника ДВРЦ Александра Соловьёва и его первого заместителя Олега Волынкина.

Тогда же Сергей Диденко прибыл в столицу федерального округа, чтобы вручить уведомления о сокращении сотрудникам попавшего под ликвидацию ДВРЦ. Он планировал обсудить новые идеи по оптимизации работы МЧС с главами регионов ДФО.

«Хочу вас заверить, что объединение региональных центров не повлияет на оказание помощи субъектам в условиях ЧС и организацию работы на местах, а укрупнение органов управления позволит в ряде случаев даже привлекать больше ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций», — сообщил Сергей Диденко.

По его словам, структурная реформа направлена на усиление ключевых направлений региональных систем реагирования. Как сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края, в новых условиях основное внимание уделят предупреждению ЧС и работе на муниципальном уровне. Для этого планируется развивать Единые диспетчерские службы и системы оповещения, оснащая их новым оборудованием.

«Мы готовы к конструктивной работе, намерены и впредь усиливать сотрудничество в самых разных направлениях. Наша общая задача — создание всесторонней системы, включая муниципальный уровень, которая позволит оперативно реагировать на различные угрозы», — сказал Вячеслав Шпорт.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» также сообщало, что Сергей Диденко озвучил идею о возрождении института сельских старост. Такие граждане смогут оперативно сообщать о происшествиях в населённых пунктах, чтобы помощь удалось оказать своевременно.