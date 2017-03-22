Станцию переработки мусора "Южная" в Хабаровске хотят запустить в июле

На мусороперерабатывающей станции «Южная», которую начали строить в Хабаровске ещё в 2014 году, заканчивают последний этап подготовительных работ. Уже в мае этого года в дальневосточную столицу приедут корейские специалисты — они будут курировать пуско-наладочные работы на новом предприятии.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», представители южнокорейской фирмы-производителя оборудования «Иония» работали на площадке ещё в декабре прошлого года. Они курировали поставку техники и размещение технологических линий, конвекторов, прессов и конвейеров. Теперь задача специалистов — провести тестовые запуски, чтобы к лету «Южная» начала полноценно работать.

О близком завершении работ на мусороперерабатывающей станции сообщил заместитель начальника управления ЖКХ администрации Хабаровска Анатолий Климочкин. Он также отметил, что уже в 2019 году в регионе будет работать один оператор, который займётся организацией деятельности по обращению с отходами, а также будет отвечать за сохранение единого тарифа на эти услуги. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Сегодня в Хабаровске сортировкой и переработкой отходов занимается лишь одно предприятие — МПС «Северная», мощность которой составляет 600 тысяч кубометров в год. Мусор вывозят на полигон ТБО, который состоит из 10 секций и рассчитан на 25 лет эксплуатации. В 2016 году туда доставили 1 084 тысяч кубометров или 128 тысяч тонн отходов из дальневосточной столицы. Мощность «Южной» по планам будет такой же, как и у «Северной» — 600 тысяч кубометров в год.

Агентство сообщало, что в июне 2016 года на строящемся объекте начали монтаж оборудования, которое предназначено для прессования твёрдых бытовых отходов. Его стоимость составила 300 миллионов рублей. Стройку регулярно посещает мэр Александр Соколов. В один из последних своих визитов он отметил, что подрядчик в недостаточно быстром темпе осваивает выделяемое ему финансирование, подверг критике отсутствие водоотводов и потребовал ускорить работы по благоустройству территории, прилегающей к будущей станции.