Чиновников в Хабаровском крае проверят на коррупцию

В правительстве Хабаровского края состоялось первое в этом году заседание краевой комиссии по противодействию коррупции. Совещание с руководством силовых структур и районных муниципалитетов провёл губернатор региона Вячеслав Шпорт. Специалисты проанализируют работу 30 органов исполнительной власти, 56 подведомственных им учреждений, администрации Комсомольска-на-Амуре и девяти муниципальных районов.

Сотрудники отдела по профилактике коррупционных и иных правонарушений главного управления по вопросам безопасности губернатора и правительства края также оценят деятельность 22 городских и сельских поселений, 17 предприятий и учреждений, подведомственных органам местного самоуправления края, а также 15 структурных подразделений аппарата губернатора.

«За последние шесть лет практически каждый из руководителей краевых органов исполнительной власти отчитался о соблюдении антикоррупционных требований в подконтрольном ведомстве. Важно, чтобы работа государственных служащих была под постоянным контролем. Это и есть главная задача нашей комиссии, которую мы будем выполнять», — отметил Вячеслав Шпорт.

По информации пресс-службы регионального правительства, в прошлом году в крае проверили 90 учреждений. Специалисты проанализировали деятельность 29 органов исполнительной власти края и 34 подведомственных структур, одного подразделения аппарата губернатора и правительства края, 21 органа местного самоуправления и пяти подконтрольных им учреждений. Результаты проверок показали, что в основном руководители ведомств ответственно подходят к профилактике коррупционных правонарушений.

«По итогам проверок серьёзных замечаний не выявлено. Вопросы раскрытия госслужащими информации о доходах и имущественных обязательствах, соблюдения требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов, обеспечения прозрачности закупок находятся на постоянном контроле», — заявил Максим Гринёв.

По его словам, в приоритете остаются профилактика коррупции при поступлении на государственную службу, организация антикоррупционной пропаганды и просвещения, проведение экспертизы нормативных правовых актов и их проектов, работа с обращениями граждан.

Профилактика коррупционных проявлений осуществляется в соответствии с Национальным планом противодействия коррупции. Ежегодно основные этапы его исполнения рассматривает на краевой комиссии глава региона.