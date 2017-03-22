Хабаровские таксисты сегодня в числе первых примут поздравления

Сегодня, 22 марта, во всём мире празднуют Международный день таксиста. Именно в этот день в 1907 году на улицах Лондона появились первые автомобили, оснащённые специальными счётчиками. Извозчики называли такое оборудование таксиметром, а индивидуальный городской транспорт — «такси». Вскоре и о водителях, которые предоставляли услуги перевозки, стали говорить как о таксистах.

Первые автомобили такси были зелёного и красного цветов. Жёлтый цвет, который сегодня стал традиционным для этих машин, появился с лёгкой руки Джона Хертца — основателя компании Hertz Corporation. Принимая старые автомобили в счёт уплаты за новые, предприимчивый американец перекрашивал подержанные машины в жёлтый цвет и использовал их в качестве такси. Яркий транспорт легко было заметить на улицах города. Позже практику перекрашивать такси в жёлтый цвет взяли за правило почти все подобные компании.





Ещё одним узнаваемым символом стал узор в виде шашечек. Согласно одной из версий, первый такой рисунок появился в 20-х годах прошлого века на машинах американской компании, которая заимствовала их из гоночной символики. Он должен был привлекать внимание клиентов и подталкивать их к мысли о быстроте передвижения.

В России первые таксисты появились уже в 1907 году. К 1912 году столичный таксопарк насчитывал 230 машин, которые обслуживала Центральная диспетчерская служба. Однако в 1917 году, после Октябрьской революции, перевозчики в Москве и других крупных городах России на время прекратили своё существование. И только 21 июня 1925 года постановлением коммунхоза Моссовета в городе вновь было открыто регулярное таксомоторное движение. Именно этот день московские таксисты считают днём рождения современного российского такси и наряду с Международным днём такси отмечают его как свой профессиональный праздник.