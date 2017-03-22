Волонтёры Хабаровского края представят иностранцам образ России

В Хабаровском крае волонтёры подали больше двухсот заявок на участие в организации и проведении XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов. Конкурс на место уже составляет один к четырём, однако у добровольцев есть время до середины апреля, чтобы побороться за право представлять регион в Сочи осенью этого года.

Всемирный фестиваль молодёжи и студентов пройдёт с 14 по 22 октября 2017 года, его участниками станут больше 20 тысяч человек из 140 стран мира. До этого в стране — тогда ещё Советском Союзе — его принимали дважды: в 1957 и 1985 годах в Москве.

К проведению нынешнего события организаторы планируют привлечь семь тысяч волонтёров. Добровольных помощников задействуют в транспортной логистике, церемониях открытия и закрытия фестиваля, медицинском сопровождении, обеспечении работы со СМИ, сопровождении делегаций, административной работе. Поиски лучших идут, в частности, в большинстве регионов России.

«В момент проведения таких событий всегда есть волонтёры. Это те люди, которые за последние годы продемонстрировали, что они могут значительно повысить качество проведения мероприятий. Они, собственно говоря, являются соорганизаторами, партнёрами события, они создают его атмосферу на любом мероприятии, где они есть», — поделился сопредседатель совета Ассоциации волонтёрских центров России Артём Метелев.

По его словам, на волонтёров организаторы возлагают большую миссию — стать проводниками для иностранных гостей в образ России. Соорганизаторы покажут страну такой, какая она есть, а не так, как её представляют отдельные зарубежные телеканалы.

«Что такое Всемирный фестиваль молодёжи и студентов? Это — лидеры со всей планеты, которые съезжаются раз в несколько лет для того, чтобы обменяться определёнными знаниями, познакомиться, создать совместные проекты. Приедут 10 тысяч иностранцев — лидеров различных организаций, фондов, компаний, молодые бизнесмены. И они, в частности, приедут открывать для себя Россию», — добавил Артём Метелев.

После завершения приёма заявок начнётся отбор лучших добровольцев. Есть и специальные требования — например, знание иностранных языков, а также предыдущий опыт волонтёрской работы и участие в мероприятиях регионального, всероссийского или международного масштабов.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», для привлечения и подготовки людей к Всемирному фестивалю молодёжи и студентов в Хабаровске 21 марта открылся специальный центр. Для тех волонтёров, которые будут в основном и резервном списках, примерно с июня в нём начнётся этап подготовки. Причём после фестиваля хабаровский центр должен продолжить функционировать — уже в иных направлениях добровольческой деятельности.

Кроме 50 волонтёров, в делегацию Хабаровского края выберут 45 участников, у которых такой же срок подачи заявок — до 15 апреля. Состав организаторы постараются сделать максимально разнообразным: в него включат представителей науки, спорта, общественных и других организаций — для того, чтобы они могли озвучить позицию молодёжи на дискуссионных площадках фестиваля.

«Хабаровский край будет представлен не только участниками и волонтёрами, но также будет организован выставочный проект, будет участвовать творческая молодёжь. И мы должны сделать всё, чтобы регион был круто представлен на этом фестивале», — отметил заместитель председателя правительства Хабаровского края Александр Федосов.

Кроме волонтёров, в Сочи отправятся региональные общественные послы, среди которых телеведущие и активные медийные личности. Им также предстоит представлять регион в Сочи. Более точный состав делегации региона определится к середине мая этого года.