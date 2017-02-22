В Хабаровске прокуратура проверит историю с кондуктором и коляской

В краевой столице прокуратура Краснофлотского района заинтересовалась инцидентом с перевозчиком и молодой мамой. Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», кондуктор не пустила женщину в салон, заявив, что находиться с коляской в автобусе нельзя.

Как сообщили агентству в ведомстве, организовать проверку поручил прокурор района. Сейчас его подчинённые ищут участников конфликта, в том числе перевозчика, и устанавливают обстоятельства произошедшего.

В краевом центре маму и восьмимесячного ребёнка не пустили в автобус маршрута № 35. По словам девушки, дверь захлопнулась перед её лицом, когда коляска была уже у неё в руках. Накануне хабаровчанке устроили очную ставку с водителями и кондукторами автобуса. Девушка не опознала обидчиков. В управлении транспорта администрации, где прошла встреча участников конфликта, пообещали показать пострадавшей фотографии всех работников маршрута и наказать виноватых.

Председатель Независимой ассоциации перевозчиков Хабаровска Валентин Шадуя извинился перед девушкой и пообещал, что виновных обязательно найдут и накажут. А вот перевозчик Людмила Ахмедова заявила, что, пока вина не доказана, приносить извинения она не будет. Однако женщина всё же попыталась сгладить ситуацию и сообщила, что на 35-м маршруте девушка сможет месяц ездить бесплатно. Также Людмила Ахмедова рассказала, что если виновных всё-таки опознают, она лишит водителя премии, а если он вновь совершит подобный проступок — уволит его.