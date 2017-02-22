Атамана казачьего общества Хабаровска осудят за угрозу убийством

В краевом центре завершилось расследование дела, фигурантом которого является атаман хабаровского казачьего общества «Единство и Отечество». Мужчину обвиняют в угрозе убийством, хулиганстве и незаконном хранении оружия. Летом прошлого года злоумышленник направил пистолет на курьера и заставил лечь на землю.

Случай произошёл в Железнодорожном районе Хабаровска. По версии следствия, 6 июня 2016 года в садоводческом товариществе у приехавшего курьера, который занимается развозом питьевой воды, произошла ссора с охранниками. Те вызвали для разбирательств своего начальника — атамана «Единства и Отечества». Прибыв на место, казак достал пистолет, направил его на сотрудника службы доставки и, угрожая расправой, приказал лечь на землю. Курьер смог вызвать полицейских, которые оперативно прибыли на место происшествия.

Фигурант свою вину не признал, а действия объяснил тем, что должен был защитить подчинённых-охранников от нападения доставщика воды. Установлено, что на пистолет у атамана разрешение есть, но при проведении в его доме обыска полицейские нашли гладкоствольное ружьё без документов. Раньше мужчину уже привлекали к уголовной ответственности за хулиганство.

Отдельно пресс-служба прокуратуры Хабаровского края отмечает, что охранники садоводческого товарищества обвиняют курьера в том, что он причинил одному из них телесные повреждения. Сотрудники полиции проверяют эти данные. Сейчас уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.

Ранее РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало о другом случае нападения на курьера. Его ударили монтировкой по лицу, а после этого отобрали 25 тысяч рублей. Подозреваемый горожанин успел потратить деньги на алкоголь и наркотики.