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Атамана казачьего общества Хабаровска осудят за угрозу убийством: РИА "Восток-Медиа"
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Атамана казачьего общества Хабаровска осудят за угрозу убийством

Атамана казачьего общества Хабаровска осудят за угрозу убийством
Обвиняемый направил дуло пистолета на курьера
22 февраля 2017, 16:00
Общество | Хабаровский край
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Фото: pixabay.com

В краевом центре завершилось расследование дела, фигурантом которого является атаман хабаровского казачьего общества «Единство и Отечество». Мужчину обвиняют в угрозе убийством, хулиганстве и незаконном хранении оружия. Летом прошлого года злоумышленник направил пистолет на курьера и заставил лечь на землю.

Случай произошёл в Железнодорожном районе Хабаровска. По версии следствия, 6 июня 2016 года в садоводческом товариществе у приехавшего курьера, который занимается развозом питьевой воды, произошла ссора с охранниками. Те вызвали для разбирательств своего начальника — атамана «Единства и Отечества». Прибыв на место, казак достал пистолет, направил его на сотрудника службы доставки и, угрожая расправой, приказал лечь на землю. Курьер смог вызвать полицейских, которые оперативно прибыли на место происшествия.

Фигурант свою вину не признал, а действия объяснил тем, что должен был защитить подчинённых-охранников от нападения доставщика воды. Установлено, что на пистолет у атамана разрешение есть, но при проведении в его доме обыска полицейские нашли гладкоствольное ружьё без документов. Раньше мужчину уже привлекали к уголовной ответственности за хулиганство.

Отдельно пресс-служба прокуратуры Хабаровского края отмечает, что охранники садоводческого товарищества обвиняют курьера в том, что он причинил одному из них телесные повреждения. Сотрудники полиции проверяют эти данные. Сейчас уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.

Ранее РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало о другом случае нападения на курьера. Его ударили монтировкой по лицу, а после этого отобрали 25 тысяч рублей. Подозреваемый горожанин успел потратить деньги на алкоголь и наркотики.

 
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Комментарии
  • Гладим  (17:25, 22.02.2017)

    Ох уж развелись эти казачки с уголовным прошлым. Как впрочем и водовозы хулиганы. И что они не поделили, уж не из-за воды ли перегавнились?

  • Старик  (19:37, 22.02.2017)

    Самое интересное, кто и за какую мзду регистрирует "гостей из прошлого"?

  • Старик  (19:48, 22.02.2017)

    А вообще, прикольная охрана. Приезжает водовоз и начинает запросто лупить охранников. Те жалуются "папе": "Папа! нас тут лупит водовоз!" Приезжает "папа" с пушкой, шугает водовоза, восстанавливает справедливость. Что будет если приедут разбойники - грабители?

  • Старик  (20:03, 22.02.2017)

    А на самом деле, по моему опыту? вся эта псевдо казачья шатия братия, на самом деле "охраняет" одни лишь въездные ворота. По принципу: "Открою - не открою". Вопрос к председателям садоводческих товариществ сколько маем на карман, жулики?

  • Сова  (вчера, 21:22 )

    Засудят атамана за неправомерное применение оружия, за превышение полномочий и еще несколько статей УК РФ. Похоже атаман был в неадеквате, как и его подручные. Что этим атаманьим господам неймется и откуда такая спесь? - да от безделья и пьянства. Иную причину и придумать невозможно.



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