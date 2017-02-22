В Хабаровске врачи борются за жизнь мальчика после аварии

В Индустриальном районе Хабаровска, неподалёку от ТЦ «Южный парк», на пешеходном переходе под колёсами Toyota Ist получил тяжелейшие травмы 12-летний подросток. В данный момент ребёнок находится в нейрохирургическом отделении второй краевой больницы. В условиях стационара пострадавшему поставили неутешительный диагноз — закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и кровоизлияние. Врачи прилагают все усилия, чтобы вывести маленького пациента из состояния комы, но пока попытки результата не приносят.

Мальчик перебегал дорогу на запрещающий сигнал светофора. Его сбил 30-летний автолюбитель, который двигался по улице Суворова со стороны Краснореченской по второй полосе. Водитель намеревался проехать перекрёсток прямо. Для потока автомобилей, который двигался попутно с будущим участником происшествия, горел зелёный свет. Ребёнок появился на дороге справа от машины. Обзор шофёру иномарки Toyota закрыл белый Nissan, который ехал параллельно с малолитражкой. Водитель этого кроссовера увидел выбежавшего на проезжую часть школьника и успел затормозить. Несмотря на невысокую скорость Toyota Ist, удар оказался очень сильным — настолько, что мальчика отбросило на несколько метров от ударившей его машины. На помощь пострадавшему тут же бросились не только очевидцы наезда, но и мужчина, который сбил ребёнка.

Прохожие не остались равнодушными не только к пострадавшему подростку, но и к водителю, невольно ставшему виновником ДТП. С мужчиной поделились записью видеорегистратора, которая подтверждает, что автолюбитель не совершал нарушений на дороге. На кадрах чётко видно, как машины движутся на зелёный свет, а мальчик будто появился из ниоткуда на дороге, при этом бежать он собирался по пешеходной «зебре» (см. видео).

«Автоинспекторы провели аппаратную процедуру медицинского освидетельствования. Алкотестер показал нулевой результат, а это значит, что в момент аварии мужчина, управлявший Toyota, был трезв. С документами у водителя также всё было в порядке, стаж вождения 1 год», — сообщила корреспонденту агентства специалист отдела пропаганды управления ГИБДД по Хабаровску Марина Московская.

Как оказалось, 12-летний школьник — житель пригорода дальневосточной столицы. В Индустриальный район он приехал один. Мать подростка знала о планах своего сына прокатиться в город, но запретила ему это делать. Несмотря на это, юнец втайне от родителей сел на автобус и уехал. Что он собирался делать в черте Хабаровска, родственники не знают.

В социальной сети Instagram опубликовали запись видеорегистратора, на котором запечатлена авария. Пользователи сети практически в один голос говорят о том, что причиной этого инцидента стала опасная детская игра, получившая в последнее время большой общественный резонанс.

«Водитель вроде не виноват как видно», — прокомментировал пользователь Obolentsevsergey (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены — прим. ред.).

«Игра наверное "#беги или умри# дураки ***», — озвучил molchanov1694.

«да... Обрабатывают и дети делают то что им "прикажут"... Страшная ситуация по всей стране», — высказалась anytka6678.

«Водителю очень повезло, что есть запись с регистратора и чётко виден мигающий зелёный и что это *** бежал на красный это факт! На записи видно, что пешеходы пошли уже после того как водитель успел подбежать, потом снова к машине сбегать и только потом разрезающий зелёный человечек включился! Удачи вам водитель!», — отметил citatus_life.

РИА «Восток-Медиа» ранее неоднократно писало, что хабаровские школьники увлеклись опасными играми. По некоторым данным, подростки вступают в так называемые «группы смерти» в социальных сетях и выполняют опасные задания кураторов, которые нередко оборачиваются смертельными исходами. Так, возле одного из жилых домов в краевом центре обнаружили тело несовершеннолетней девочки с травмами, которые характерны при падении с большой высоты. На место происшествия прибыли следователи, которые возбудили уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства». Сейчас правоохранители устанавливают все подробности случившегося.