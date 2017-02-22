Транзитным пассажирам стало удобнее в аэропорту Хабаровска

В аэропорту дальневосточной столицы появилась зона трансфера. Новая площадка открылась в терминале внутренних авиалиний, пребывание в ней пассажиров, чья стыковка между рейсами составляет до двух часов, будет весьма комфортным.

Хабаровский аэропорт реализовал проект совместно с базовым перевозчиком на Дальнем Востоке — компанией «Аврора», чьи клиенты составляют основу сегмента трансферных пассажиров воздушной гавани региона. Первыми посетителями стали 23 клиента, которые прибыли рейсом из Магадана. В дальнейшем они отправятся во Владивосток, Красноярск и Новосибирск.

«Только в 2016 году количество наших трансферных пассажиров в аэропорту Хабаровск превысило 100 тысяч — здесь мы оперируем цифрами исключительно «Авроры». Мы ожидаем, что с появлением новой зоны трансфера, после отработки необходимых процедур, будет сокращено минимальное стыковочное время, что позволит развивать маршрутную сеть, планируя пересадки в центре дальневосточного региона», — рассказал генеральный директор авиакомпании «Аврора» Константин Сухоребрик.

Пассажиров, которые прилетают в Хабаровск, чтобы отправиться в другие города Дальнего Востока, доставят к специально оборудованному входу в аэровокзал. Он же станет для них выходом на последующую посадку. По информации пресс-службы аэропорта, путешественники смогут миновать зал прилёта и не проходить в очередной раз досмотр. Также по упрощённой процедуре им оформят багаж.

«Выделение зоны трансфера для пассажиров рейсов с короткой стыковкой — это необходимое решение, позволяющее не только обеспечить больший комфорт людям, но и повысить оборачиваемость рейсов авиакомпаний, улучшить экономику перевозчиков», — отметила первый заместитель исполнительного директора ОАО «Хабаровский аэропорт» Эльвира Ванюшкина.