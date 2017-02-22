Транзитным пассажирам стало удобнее в аэропорту Хабаровска

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В терминале внутренних авиалиний появилась зона трансфера
|Фото: пресс-служба ОАО "Хабаровский аэропорт"
В аэропорту дальневосточной столицы появилась зона трансфера. Новая площадка открылась в терминале внутренних авиалиний, пребывание в ней пассажиров, чья стыковка между рейсами составляет до двух часов, будет весьма комфортным.
Хабаровский аэропорт реализовал проект совместно с базовым перевозчиком на Дальнем Востоке — компанией «Аврора», чьи клиенты составляют основу сегмента трансферных пассажиров воздушной гавани региона. Первыми посетителями стали 23 клиента, которые прибыли рейсом из Магадана. В дальнейшем они отправятся во Владивосток, Красноярск и Новосибирск.
«Только в 2016 году количество наших трансферных пассажиров в аэропорту Хабаровск превысило 100 тысяч — здесь мы оперируем цифрами исключительно «Авроры». Мы ожидаем, что с появлением новой зоны трансфера, после отработки необходимых процедур, будет сокращено минимальное стыковочное время, что позволит развивать маршрутную сеть, планируя пересадки в центре дальневосточного региона», — рассказал генеральный директор авиакомпании «Аврора» Константин Сухоребрик.
Пассажиров, которые прилетают в Хабаровск, чтобы отправиться в другие города Дальнего Востока, доставят к специально оборудованному входу в аэровокзал. Он же станет для них выходом на последующую посадку. По информации пресс-службы аэропорта, путешественники смогут миновать зал прилёта и не проходить в очередной раз досмотр. Также по упрощённой процедуре им оформят багаж.
«Выделение зоны трансфера для пассажиров рейсов с короткой стыковкой — это необходимое решение, позволяющее не только обеспечить больший комфорт людям, но и повысить оборачиваемость рейсов авиакомпаний, улучшить экономику перевозчиков», — отметила первый заместитель исполнительного директора ОАО «Хабаровский аэропорт» Эльвира Ванюшкина.
Летаю 2-3 раза в месяц в неделю. В Хабаровск уже много лет транзитных пассажиров с самолета отправляли сразу в зал вылета, из которого минуя досмотр и прочие процедуры их обратно отвозили в самолет. О чем новость не ясно. Наверное очередной распил.
Не о транзите, но про "сервис" в аэропорту. И зимой и летом в Хабаровске копят пассажиров в набитом автобусе, пока не приползёт последний. Холодно тебе или жарко и комары - стоять! И ждать. Те, кто летают часто, прячутся в зале до последнего, чтобы не мерзнуть (сейчас) в автобусе. Посадка организована для удобства смены, а не пассажиров. Хорошая была бы новость о том, что автобусы к самолёту отправляются не набитые, как селёдки в бочке, а те, кто приходят после указанного времени, доставляются на посадку за свой счёт.