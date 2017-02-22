На площади в Комсомольске появятся именные скамейки

В Комсомольске-на-Амуре обустроят площадь возле городской библиотеки имени Островского. Там появятся кованые лавочки с логотипами местных компаний, несколько урн, а также два книжных шкафа, которые соорудят из старых телефонных будок.

«В Комсомольске много неблагоустроенных площадей. Город молодой, от этого и необустроенный. А у местных компаний нет рекламы, которая бы давала что-то новое, значимое, полезное для населения. Поэтому мы и придумали этот проект. Он направлен ещё и на популяризацию чтения, обмена книгами», — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» автор идеи Роман Голубев.

Скамейки будут сделаны с небольшими столиками, чтобы отдыхающим было удобно читать. А вот мусорных урн рядом не будет — их установят на выходе с площади. На ёмкости также нанесут логотипы местных компаний, но только тех, которые отвечают за чистоту города.

Начать изготовление лавок авторы проекты планируют в апреле-мае, установят все объекты ко Дню города. Уже сейчас установить именные скамейки готовы три предпринимателя. Всего же организаторы акции намерены сделать 20 таких лавочек. Каждая компания будет получать фото- и видеоотчёты о стадиях изготовления и установки, а также сможет провести отдельное открытие до общей церемонии.

Это не первый подобный проект. Два года назад на площади у кинотеатра «Факел» установили семейные скамейки. Кованые лавочки с табличками, на которых нанесены фамилии горожан, стали подарком Комсомольску от его жителей.

«Через год после реализации проекта педагоги начали водить детей на площадь и показывать им семейные скамейки, рассказывать о том, что это и зачем они там появились. Этим они воспитывают патриотизм, любовь к Родине, созидание. Может быть, минимально, но это поможет удержать их в будущем в городе», — отметил Роман Голубев.