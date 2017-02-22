На таможне в Хабаровске задержали "лишнюю" древесину монгольского дуба

В дальневосточной столице сотрудники таможни пресекли попытку вывезти в Китайскую Народную Республику более семи кубометров монгольского дуба. Хабаровский лесоэкспортёр хотел переправить ценную древесину через границу, но указал в декларации меньший объём груза.

По документам, которые предприниматель предоставил в отдел таможенного оформления, в Поднебесную он собирался передать пиловочник дуба монгольского общим объёмом более 104,5 кубических метра. Однако в ходе визуального осмотра вагонов с лесом должностное лицо Хабаровского таможенного поста выявило признаки возможного недостоверного заявления сведений о его объёмах. Измерения и подсчёты показали, что фактическое количество древесины действительно превышает заявленное — более чем на 7,3 кубических метра. Стоимость утаённых товаров составила 1 316,72 доллара США.

«На первый взгляд цифра небольшая, но учитывая, что лес и лесоматериалы включены в перечень стратегически важных товаров и ресурсов, дуб относится к ценным породам деревьев, а само правонарушение нацелено на занижение таможенной пошлины, ответственность за него предусмотрена частью 1 статьи 16.2 Кодекса об административных правонарушениях России «Недекларирование либо недостоверное декларирование товаров», — сообщили в пресс-службе Хабаровской таможни.

В отношении лесоэкспортёра возбудили дело об административном правонарушении. Предпринимателю грозит штраф, эквивалентный стоимости «левого» груза древесины, а также конфискация утаённого товара.