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В Хабаровске закрывают единственный букинистический магазин: РИА "Восток-Медиа"
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В Хабаровске закрывают единственный букинистический магазин

В Хабаровске закрывают единственный букинистический магазин
Руководство считает его нерентабельным
22 февраля 2017, 14:20
Общество | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

Единственная в Хабаровске букинистическая торговая точка на грани закрытия. Региональные СМИ уже присвоили магазину статус «бездомного», и даже назвали причину, по которой он прекращает свою деятельность — выставление помещения «Букиниста» на торги. Также в Сети появилась информация о том, что сотрудников магазина уволят с 1 апреля. Ситуация, озвученная в средствах массовой информации, напоминает невесёлую шутку. В обстоятельствах, связанных с появлением такой информации, разбиралась редакция РИА «Восток-Медиа — Хабаровск».

Генеральный директор сети магазинов книг и канцелярских товаров «Книжный мир», которой принадлежит и «Букинист», Нина Чупина в беседе с корреспондентом агентства поделилась реальными планами по поводу торговой точки. Руководитель не отрицает, что «Букинист», вероятнее всего, закроется навсегда. По крайней мере, с улицы Карла Маркса, 49 магазин исчезнет: помещение принадлежит Центру инновационных технологий, а «Букинист» — просто арендатор.

«В этом году весной заканчивается срок аренды. Я как руководитель предприятия принимаю решение, что продлевать аренду я не буду. Почему? Потому что магазин на протяжении многих лет не приносит доходов таких, как любое предприятие должно получать. Не приносит прибыли — магазин убыточный. Мы принимали различные решения, переоборудовали магазин, поменяли оборудование, пробовали антиквариат принимать, но всё это не даёт результата, который мы бы хотели получить. Пришлось принимать решение «или-или», — рассказала Нина Чупина.

Администрация торговой сети рассматривала различные варианты, чтобы реанимировать книжную точку, но все попытки оказались тщетными.

«Поменять формат магазина, ассортимент поменять — я об этом думала. Может, отказаться от букинистики, сделать магазин подарков. Рядом с нами был магазин «Интур», который закрылся из-за нерентабельности. Сейчас формат таких магазинчиков не востребован, к сожалению. Сейчас торговые центры, большие магазины, как «Книжный мир». «Книжный мир» — ему 54 года, здесь книга составляет 70 процентов от общего товарооборота. То есть, в этот магазин идут за книгой», — прокомментировала директор сети.

В убыточном «Букинисте», по словам руководителя, книгооборот составляет лишь 20 %. Не исключено, что отдел такого профиля откроется в «Книжном мире», который расположен рядом с площадью имени Ленина. Но реализовать эти планы будет сложно, так как в помещении не хватает места. Что касается персонала, который трудится в магазине, никого из них не уволят. Директор заверила, что рабочие места всем сотрудникам предоставят в других точках сети.

«Все работники будут переведены в «Книжный мир», для них работа есть. Никто не будет уволен, никто не будет выброшен на улицу», — заверила Нина Чупина.

Сейчас «Букинист» работает в штатном режиме. Договор аренды помещения истекает в мае этого года.

 
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Комментарии
  • Елена  (21:08, 22.02.2017)

    Жалко, что Букинист закрывается. Хотя я сама ни разу в нем ни одну книгу не купила. Вроде единственный в городе Букинист - нужное дело. Но рынок диктует свои жесткие условия. Магазину ведь нужно на что-то существовать, и он не может ждать когда я созрею за несколько лет хоть что-то там купить. Хоть бы правительство наше краевое грант какой-нибудь подкинуло, чтобы такой уникальный магазин сохранился (или хоть-бы отдел в крупном магазине). Ясно ведь, что культура и рынок - это преимущественно антонимы. И если общество будет ориентироваться исключительно на рыночную окупаемость, то культура человеческая нас быстро покинет.

  • Олег  (02:43, 23.02.2017)

    Рынок не диктует, человек диктует. Такие цены везде из-за безграмотных предпринимателей. Чем меньше цена, тем больше покупателей и заказов больше. А они сделают рекламу, распродажи или ликвидации скидки 50% и только тогда люди идут. Предприниматели у нас необразованные и точка.

  • Сова  (21:14, 22.02.2017)

    Ну на букинистический магазин по определению в посднее время он не тянул никак. Но проблема не в этом. Письменность на бумажном носителе убила современность - электронные носители и интернет. Эта же участь в скором времени увы ожидает и иные книжные магазины.

  • Олег  (02:38, 23.02.2017)

    Не был ни разу в этом магазине. Да скорее всего и цены там "космические".

  • Эльза  (12:21, 23.02.2017)

    Жаль. Хороший магазинчик, уютный. Букинистика с ценами, подъемными даже для студента. Часто покупали там книги. Надеюсь, оставят хотя бы отдел

  • Сова  (20:40, 23.02.2017)

    Ну насчет букинистики не соглашусь. Название "Букинист" является обязывающим. По факту ничего букинистического (исторического, древнего, необычного) по факту сегодня там ничего нет. В ранние годы название магазина соответствовало его содержанию. Там, действительно можно было что-то найти из предшествующего периода. Потом "Букинист" вообще перестал закупать и принимать на комиссию литературу прежних периодов. Магазин переоннтировался на продажи современной учебной литературы и обычных канцтоваров. То есть стал обычным и массовым продавцом ширпотреба. Это его и сгубило. В магазин перестали заходить потенциальные покупатели, ищущие необычное, древнее, ценное.

  • Пенсионер   (вчера, 06:34 )

    Книги в букинистическом магазине покупал по шашкам и шахматам, краеведческие и другие. Согласен с комментарием Сова :"По факту ничего букинистического (исторического, древнего, необычного) сегодня там нет", а быть конкурентом другим книжным магазинам на столь малой площади невозможно. Рынок есть рынок, вот на улице Пушкина недавно закрылся продовольственный магазин, располагавшийся в квартире жилого дома и не выдержавший конкуренции. . .



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