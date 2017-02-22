В Хабаровске закрывают единственный букинистический магазин

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Руководство считает его нерентабельным
|Фото: РИА "Восток-Медиа"
Единственная в Хабаровске букинистическая торговая точка на грани закрытия. Региональные СМИ уже присвоили магазину статус «бездомного», и даже назвали причину, по которой он прекращает свою деятельность — выставление помещения «Букиниста» на торги. Также в Сети появилась информация о том, что сотрудников магазина уволят с 1 апреля. Ситуация, озвученная в средствах массовой информации, напоминает невесёлую шутку. В обстоятельствах, связанных с появлением такой информации, разбиралась редакция РИА «Восток-Медиа — Хабаровск».
Генеральный директор сети магазинов книг и канцелярских товаров «Книжный мир», которой принадлежит и «Букинист», Нина Чупина в беседе с корреспондентом агентства поделилась реальными планами по поводу торговой точки. Руководитель не отрицает, что «Букинист», вероятнее всего, закроется навсегда. По крайней мере, с улицы Карла Маркса, 49 магазин исчезнет: помещение принадлежит Центру инновационных технологий, а «Букинист» — просто арендатор.
«В этом году весной заканчивается срок аренды. Я как руководитель предприятия принимаю решение, что продлевать аренду я не буду. Почему? Потому что магазин на протяжении многих лет не приносит доходов таких, как любое предприятие должно получать. Не приносит прибыли — магазин убыточный. Мы принимали различные решения, переоборудовали магазин, поменяли оборудование, пробовали антиквариат принимать, но всё это не даёт результата, который мы бы хотели получить. Пришлось принимать решение «или-или», — рассказала Нина Чупина.
Администрация торговой сети рассматривала различные варианты, чтобы реанимировать книжную точку, но все попытки оказались тщетными.
«Поменять формат магазина, ассортимент поменять — я об этом думала. Может, отказаться от букинистики, сделать магазин подарков. Рядом с нами был магазин «Интур», который закрылся из-за нерентабельности. Сейчас формат таких магазинчиков не востребован, к сожалению. Сейчас торговые центры, большие магазины, как «Книжный мир». «Книжный мир» — ему 54 года, здесь книга составляет 70 процентов от общего товарооборота. То есть, в этот магазин идут за книгой», — прокомментировала директор сети.
В убыточном «Букинисте», по словам руководителя, книгооборот составляет лишь 20 %. Не исключено, что отдел такого профиля откроется в «Книжном мире», который расположен рядом с площадью имени Ленина. Но реализовать эти планы будет сложно, так как в помещении не хватает места. Что касается персонала, который трудится в магазине, никого из них не уволят. Директор заверила, что рабочие места всем сотрудникам предоставят в других точках сети.
«Все работники будут переведены в «Книжный мир», для них работа есть. Никто не будет уволен, никто не будет выброшен на улицу», — заверила Нина Чупина.
Сейчас «Букинист» работает в штатном режиме. Договор аренды помещения истекает в мае этого года.
Жалко, что Букинист закрывается. Хотя я сама ни разу в нем ни одну книгу не купила. Вроде единственный в городе Букинист - нужное дело. Но рынок диктует свои жесткие условия. Магазину ведь нужно на что-то существовать, и он не может ждать когда я созрею за несколько лет хоть что-то там купить. Хоть бы правительство наше краевое грант какой-нибудь подкинуло, чтобы такой уникальный магазин сохранился (или хоть-бы отдел в крупном магазине). Ясно ведь, что культура и рынок - это преимущественно антонимы. И если общество будет ориентироваться исключительно на рыночную окупаемость, то культура человеческая нас быстро покинет.
Рынок не диктует, человек диктует. Такие цены везде из-за безграмотных предпринимателей. Чем меньше цена, тем больше покупателей и заказов больше. А они сделают рекламу, распродажи или ликвидации скидки 50% и только тогда люди идут. Предприниматели у нас необразованные и точка.
Ну на букинистический магазин по определению в посднее время он не тянул никак. Но проблема не в этом. Письменность на бумажном носителе убила современность - электронные носители и интернет. Эта же участь в скором времени увы ожидает и иные книжные магазины.
Не был ни разу в этом магазине. Да скорее всего и цены там "космические".
Жаль. Хороший магазинчик, уютный. Букинистика с ценами, подъемными даже для студента. Часто покупали там книги. Надеюсь, оставят хотя бы отдел
Ну насчет букинистики не соглашусь. Название "Букинист" является обязывающим. По факту ничего букинистического (исторического, древнего, необычного) по факту сегодня там ничего нет. В ранние годы название магазина соответствовало его содержанию. Там, действительно можно было что-то найти из предшествующего периода. Потом "Букинист" вообще перестал закупать и принимать на комиссию литературу прежних периодов. Магазин переоннтировался на продажи современной учебной литературы и обычных канцтоваров. То есть стал обычным и массовым продавцом ширпотреба. Это его и сгубило. В магазин перестали заходить потенциальные покупатели, ищущие необычное, древнее, ценное.
Книги в букинистическом магазине покупал по шашкам и шахматам, краеведческие и другие. Согласен с комментарием Сова :"По факту ничего букинистического (исторического, древнего, необычного) сегодня там нет", а быть конкурентом другим книжным магазинам на столь малой площади невозможно. Рынок есть рынок, вот на улице Пушкина недавно закрылся продовольственный магазин, располагавшийся в квартире жилого дома и не выдержавший конкуренции. . .