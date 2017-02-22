"Хрустальный апельсин" достанется лучшим студентам Дальнего Востока

Студенты вузов и ссузов Дальнего Востока приступили к борьбе за «Хрустальный апельсин». Региональный тур конкурса работ в области связей с общественностью, рекламы и медийных технологий стартовал в Хабаровске. На российский уровень, по словам организаторов, попадут самые резонансные PR-проекты, цепляющие рекламные кампании и оригинальные идеи активностей в медиасреде.

Стать участником регионального тура могут студенты ДФО любых специальностей и направлений подготовки. В этом году конкурсанты могут разработать проекты на любую из 11 базовых тем. В отдельных номинациях выделили так называемые «Темы года», которые, хоть и не являются обязательными, но при оценке работ экспертным жюри будут считаться приоритетными. Например, в номинации «Проекты в деятельности государственных структур» тема года — «Продвижение проекта «Дальневосточный гектар», а в направлении «Культура и искусство» — «Русский язык — язык мировой культуры». Также студенты смогут предложить идеи по формированию имиджа края, повышению значимости инженерных профессий.

Информационную поддержку проекту оказывает РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», а также медиахолдинг «Губерния», редакции изданий «Тихоокеанская звезда» и «Молодой Дальневосточник XXI век», портал «Хабаровский край сегодня» и радиостанция «Восток России». Партнёрами конкурса стали главное управление по информационной политике губернатора и правительства Хабаровского края, уполномоченный по правам ребёнка в субъекте, управление МВД России по региону, КГУП «Недвижимость», дальневосточное отделение ПАО «Сбербанк России», оператор мобильной связи Tele2 и филиал ДРСК «Хабаровские электрические сети».

В каждой номинации определят своего победителя. Приём заявок на участие продлится до 12 марта этого года. Электронные анкеты нужно отправлять по адресу: crystaldfo@gmail.com. Работы принимаются до 1 апреля, награждение наметили на 12 апреля в Тихоокеанском государственном университете. Проекты-победители регионального тура отправят на суд федеральных экспертов.