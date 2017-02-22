Пожарные спасли из горящего дома в Комсомольске ребёнка и пенсионерку

В Комсомольске-на-Амуре в ночь на 22 февраля загорелась квартира в многоэтажном доме на улице Пионерской. Пожарные спасли из полыхающего дома трёхлетнего ребёнка и пожилую женщину. Для полной ликвидации огня потребовалось больше часа.

Очевидцы сообщили экстренным службам о пожаре в 23:26 21 февраля. Люди говорили о дыме, идущем из окон квартиры на четвёртом этаже многоквартирного жилого дома. Прибывшие на место пожарные расчёты начали эвакуировать жильцов. Из квартиры, расположенной на пятом этаже, по автолестнице они спустили ребёнка трёх лет. Медики оценили его состояние как удовлетворительное, в госпитализации малыш не нуждался. Также с четвёртого этажа огнеборцы эвакуировали пожилую женщину. Её увезли в больницу с термическими ожогами.

Пожарным расчётам удалось быстро справиться с огнём. Через пять минут после прибытия на место вызова пожар локализовали, но для его полной ликвидации потребовалось ещё чуть больше часа. На месте работали 20 человек личного состава и шесть единиц техники.

По информации пресс-службы главного управления МЧС России по Хабаровскому краю, погибших в результате происшествия нет. Однокомнатная квартира на четвёртом этаже выгорела полностью. Помимо этого пострадал припаркованный у дома автомобиль — на него упала оконная рама. Сейчас на месте пожара работает межведомственная оперативная группа. Она выяснит причины происшествия и оценит ущерб.